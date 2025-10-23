قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيلل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
محافظات

جامعة أسيوط تنظم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

جامعة أسيوط تنظم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة
جامعة أسيوط تنظم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة
إيهاب عمر

نظمت جامعة أسيوط فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والتي استمرت على مدار يومي 21 و22 أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة و بإشراف وحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر، مدير المركز، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور جمال الصاوي، المدير الإداري للمركز، والدكتور محمد ياسين شحاتة، منسق الأنشطة بالمركز.

أنشطة متميزة تدعم طلاب الجامعة من ذوي الهمم

و أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بجهود مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة وما يقدمه من خدمات وأنشطة متميزة تدعم طلاب الجامعة من ذوي الهمم، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة الغالية وتحرص على دمجهم الكامل في الحياة الجامعية، وإتاحة الفرص أمامهم لإظهار قدراتهم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية. 

تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وأضاف أن تنظيم مثل هذه المسابقات يجسد التزام الجامعة بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلابها وتشجيعهم على التميز والإبداع في مختلف المجالات العلمية والشخصية.

وأعلن المركز يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر نتائج المسابقة، حيث جاء ترتيب الطلاب الفائزين من الأول حتى العاشر كالتالي:
آلاء محمود محمد (كلية الطب)، يوسف حسونة عبدة (كلية الآداب)، يوسف عبد الحق محمد (كلية الطب)، ديفيد سامي نان (كلية التربية)، منار حسام ربيع (كلية الآداب)، وفاء محمد عثمان (كلية التربية النوعية)، بيشوي مجدي عيسى (كلية الآداب)، محروس محمد عبد الحميد (كلية التربية النوعية)، دعاء علي فرحات (كلية التربية النوعية)، وثريا أشرف عبد النبي (كلية التجارة).

وثمَّن الدكتور أحمد عبد المولى جهود القائمين على المركز والعاملين به في رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، ودعم مشاركتهم في جميع الأنشطة الجامعية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي مواكبةً لتوجهات الدولة المصرية في دمج ذوي الهمم واستثمار طاقاتهم لتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر، أن المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 80 طالبًا وطالبة من مختلف أنواع الإعاقات (حركي، سمعي، بصري، وقصار قامة)، مشيرةً إلى تصعيد 8 طلاب فائزين بواقع (4 طلاب و4 طالبات) للمشاركة في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة.

وأضافت أن فعاليات المسابقة تضمنت مجموعة من الأسئلة لقياس ثقافة الطالب ومستوى وعيه في مجالات متعددة منها: المعلومات العامة، والعلوم السياسية، والثقة بالنفس، وضبط الذات، وفن الإتيكيت، واللغة العربية والإنجليزية، والتنمية البشرية.

وتشكلت لجنة التحكيم من:
الدكتور عادل محمد محمود، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد عدوي، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب، وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وجدي رفعت، العميد السابق لكلية التربية النوعية،و أميمة إبراهيم، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

اسيوط جامعة اسيوط مسابقة الطالب والطالبة المثاليين رعاية الطلاب ذوي الإعاقة ذوي الهمم مبدأ تكافؤ تكافؤ الفرص

