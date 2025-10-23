جامعة أسيوط تنظم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

نظمت جامعة أسيوط فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والتي استمرت على مدار يومي 21 و22 أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة و بإشراف وحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر، مدير المركز، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور جمال الصاوي، المدير الإداري للمركز، والدكتور محمد ياسين شحاتة، منسق الأنشطة بالمركز.

أنشطة متميزة تدعم طلاب الجامعة من ذوي الهمم

و أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بجهود مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة وما يقدمه من خدمات وأنشطة متميزة تدعم طلاب الجامعة من ذوي الهمم، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة الغالية وتحرص على دمجهم الكامل في الحياة الجامعية، وإتاحة الفرص أمامهم لإظهار قدراتهم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.

تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وأضاف أن تنظيم مثل هذه المسابقات يجسد التزام الجامعة بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلابها وتشجيعهم على التميز والإبداع في مختلف المجالات العلمية والشخصية.

وأعلن المركز يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر نتائج المسابقة، حيث جاء ترتيب الطلاب الفائزين من الأول حتى العاشر كالتالي:

آلاء محمود محمد (كلية الطب)، يوسف حسونة عبدة (كلية الآداب)، يوسف عبد الحق محمد (كلية الطب)، ديفيد سامي نان (كلية التربية)، منار حسام ربيع (كلية الآداب)، وفاء محمد عثمان (كلية التربية النوعية)، بيشوي مجدي عيسى (كلية الآداب)، محروس محمد عبد الحميد (كلية التربية النوعية)، دعاء علي فرحات (كلية التربية النوعية)، وثريا أشرف عبد النبي (كلية التجارة).

وثمَّن الدكتور أحمد عبد المولى جهود القائمين على المركز والعاملين به في رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، ودعم مشاركتهم في جميع الأنشطة الجامعية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي مواكبةً لتوجهات الدولة المصرية في دمج ذوي الهمم واستثمار طاقاتهم لتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر، أن المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 80 طالبًا وطالبة من مختلف أنواع الإعاقات (حركي، سمعي، بصري، وقصار قامة)، مشيرةً إلى تصعيد 8 طلاب فائزين بواقع (4 طلاب و4 طالبات) للمشاركة في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة.

وأضافت أن فعاليات المسابقة تضمنت مجموعة من الأسئلة لقياس ثقافة الطالب ومستوى وعيه في مجالات متعددة منها: المعلومات العامة، والعلوم السياسية، والثقة بالنفس، وضبط الذات، وفن الإتيكيت، واللغة العربية والإنجليزية، والتنمية البشرية.

وتشكلت لجنة التحكيم من:

الدكتور عادل محمد محمود، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد عدوي، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب، وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وجدي رفعت، العميد السابق لكلية التربية النوعية،و أميمة إبراهيم، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.