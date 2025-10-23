تسليم كتب دراسية جديدة لـ 17 طالبا من مصابي حادث تروسيكل ترعة منقباد

اعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الخميس عن تسليم كتب جديدة لعدد 17 طالب وطالبة بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية المشتركة بمنقباد التابعة لمركز اسيوط من مصابى حادث سقوط مركبة تروسيكل كانوا يستقلونها بأحد المصارف الزراعية بالقرية قبل توجههم للمدرسة

تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب المتضررين من الحادث وأسر المتوفيين .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى أنه بالمتابعة المستمرة للطلاب المتضررين من حادث سقوط تروسيكل بترعة منقباد وتضرر الطلاب من ضياع كتبهم الدراسية فعلى الفور قرر الوزير المحافظ بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التى وفرت على الفور كتب دراسية جديدة لعدد 17 طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بالمدرسة وتكليف معلمى المدرسة بمراجعة كافة الدروس مع الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم التعليمي لهم بالتعاون مع الاخصائين النفسيين والاجتماعيين بالمدرسة .

وكانت قرية منقباد شهدت الاثنين قبل الماضي سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بترعة حواس اسفر عن مصرع 7 تلاميذ واصابة اخرين.