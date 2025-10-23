قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم كتب دراسية جديدة لـ 17 طالبا من مصابي حادث تروسيكل ترعة منقباد

تسليم كتب دراسية جديدة لعدد 17 طالب من مصابى حادث تروسيكل ترعة منقباد
تسليم كتب دراسية جديدة لعدد 17 طالب من مصابى حادث تروسيكل ترعة منقباد
إيهاب عمر

اعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الخميس عن تسليم كتب جديدة لعدد 17 طالب وطالبة بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية المشتركة بمنقباد التابعة لمركز اسيوط من مصابى حادث سقوط مركبة تروسيكل كانوا يستقلونها بأحد المصارف الزراعية بالقرية قبل توجههم للمدرسة 
تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب المتضررين من الحادث وأسر المتوفيين .

تسليم كتب جديدة لعدد 17 طالب وطالبة بمدرسة أحمد عرابى


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى أنه بالمتابعة المستمرة للطلاب المتضررين من حادث سقوط تروسيكل بترعة منقباد وتضرر الطلاب من ضياع كتبهم الدراسية فعلى الفور قرر الوزير المحافظ بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التى وفرت على الفور كتب دراسية جديدة لعدد 17 طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بالمدرسة وتكليف معلمى المدرسة بمراجعة كافة الدروس مع الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم التعليمي لهم بالتعاون مع الاخصائين النفسيين والاجتماعيين بالمدرسة .

وكانت قرية منقباد شهدت الاثنين قبل الماضي سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بترعة حواس اسفر عن مصرع 7 تلاميذ واصابة اخرين.

وزارة التربية والتعليم أسيوط تسليم كتب جديدة حادث سقوط تروسيكل بترعة مصرع 7 تلاميذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان ملعبا خماسيا بمركز شباب أبناء السويس

تامر حسني

عملية بسيطة.. تامر حسني يكشف سبب إصابته

المصارعة

محمد حسن يشكر وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والمصارعة على ذهبية بطولة العالم

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد