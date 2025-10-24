قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط محطتي وقود لتجميع 19 طنا من السولار المدعم وبيعها بالسوق السوداء

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطتي وقود بنطاق مركز أبنوب وحي شرق، لتجميع نحو 19 طن من السولار والبنزين المدعمين بقصد بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية.

ضبط محطتي وقود لتجميع 19 طن من السولار والبنزين

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية التي قادها خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، تمكنت من ضبط محطة وقود بمركز أبنوب لتصرفها في كمية بلغت 5864 لتر سولار و1396 لتر بنزين 80 دون وجه حق، كما تم ضبط محطة أخرى بحي شرق قامت بالتصرف في 9878 لتر بنزين 92 و1945 لتر بنزين 95 بالمخالفة للقانون.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مسؤولي تلك المحطات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في المواد البترولية أو استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية والرقابية بكافة مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، لضمان الانضباط في سوق الوقود والبوتاجاز وتوفيره للمواطنين بشكل منتظم بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو نقص مصطنع.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة خصصت غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، لسرعة التعامل مع أي بلاغات تتعلق بالمخالفات التموينية أو نقص المواد البترولية.

أسيوط السولار البنزين السوق السوداء مديرية التموين محطة وقود محطات الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

سعر الدولار اليوم

سعر أقل دولار اليوم 24-10-2025

ترشيحاتنا

موسكو

تعليق حركة الطيران في مطاري دوموديديفو وجوكوفسكي بضواحي موسكو

مهرجان الجونة

طارق الشناوي: مهرجان الجونة في دورته الثامنة أكثر نضجا

لبنان

الجنوب اللبناني يعاني دمارا واسعا في ظل نقص حاد بالتمويل

بالصور

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

جيب تستدعي سياراتها الهجينة بسبب عطل خطير

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد