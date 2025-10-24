محافظ أسيوط: ضبط محطتي وقود لتجميع 19 طنا من السولار المدعم وبيعها بالسوق السوداء

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطتي وقود بنطاق مركز أبنوب وحي شرق، لتجميع نحو 19 طن من السولار والبنزين المدعمين بقصد بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية.

ضبط محطتي وقود لتجميع 19 طن من السولار والبنزين

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية التي قادها خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، تمكنت من ضبط محطة وقود بمركز أبنوب لتصرفها في كمية بلغت 5864 لتر سولار و1396 لتر بنزين 80 دون وجه حق، كما تم ضبط محطة أخرى بحي شرق قامت بالتصرف في 9878 لتر بنزين 92 و1945 لتر بنزين 95 بالمخالفة للقانون.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مسؤولي تلك المحطات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في المواد البترولية أو استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية والرقابية بكافة مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، لضمان الانضباط في سوق الوقود والبوتاجاز وتوفيره للمواطنين بشكل منتظم بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو نقص مصطنع.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة خصصت غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، لسرعة التعامل مع أي بلاغات تتعلق بالمخالفات التموينية أو نقص المواد البترولية.