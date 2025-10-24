قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
محافظات

محافظ أسيوط: استمرار حملات تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات بقرى مركز البداري

تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بقرية الكوم الأحمر
تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بقرية الكوم الأحمر
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار خطة شاملة للحفاظ على البيئة والصحة العامة ومنع انتشار الأمراض، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحفاظ على نظافة المجاري المائية

وأوضح محافظ أسيوط أن الجهود لا تقتصر على أعمال التطهير فقط، بل تشمل أيضًا رفع التراكمات الناتجة عنها والتعامل السريع مع المخلفات والقمامة، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات بها لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين، خاصة المقيمين بالقرب من الترع والمصارف.

تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بقرية الكوم الأحمر

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، نفذت أعمال تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بقرية الكوم الأحمر، تحت إشراف رئيس القرية، وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية من لوادر وحاويات وسيارات نقل تابعة للوحدات المحلية والقروية، بهدف تحسين كفاءة الطرق وتسهيل حركة السيارات والحفاظ على نظافة الشوارع.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية لضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأراضي الزراعية من الجفاف أو التدهور، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الأعمال لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

أسيوط تطهير ورفع نواتج الترع منع انتشار الأمراض المخلفات القمامة حملات التوعية الحفاظ على نظافة المجاري المائية المجاري المائية إلقاء المخلفات صحة المواطنين

