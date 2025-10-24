محافظ أسيوط: استمرار حملات تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات بقرى مركز البداري

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار خطة شاملة للحفاظ على البيئة والصحة العامة ومنع انتشار الأمراض، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحفاظ على نظافة المجاري المائية

وأوضح محافظ أسيوط أن الجهود لا تقتصر على أعمال التطهير فقط، بل تشمل أيضًا رفع التراكمات الناتجة عنها والتعامل السريع مع المخلفات والقمامة، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات بها لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين، خاصة المقيمين بالقرب من الترع والمصارف.

تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بقرية الكوم الأحمر

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، نفذت أعمال تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بقرية الكوم الأحمر، تحت إشراف رئيس القرية، وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية من لوادر وحاويات وسيارات نقل تابعة للوحدات المحلية والقروية، بهدف تحسين كفاءة الطرق وتسهيل حركة السيارات والحفاظ على نظافة الشوارع.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية لضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأراضي الزراعية من الجفاف أو التدهور، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الأعمال لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.