محافظ أسيوط: استمرار أعمال النظافة والتشجير ورفع المخلفات بطريق درنكة

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لخطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030".

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والجمالية، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري للمحافظة، خاصة على الطرق السياحية والدينية المرتبطة بمسار رحلة العائلة المقدسة.

زراعة الأشجار وتجميل جانبي الطريق

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم، نفذت حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات بطريق العائلة المقدسة بقرية درنكة، شملت زراعة الأشجار وتجميل جانبي الطريق، وشهدت الحملة مشاركة فرق العمل المختلفة تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية لقرية درنكة، ومدير إدارة المخلفات الصلبة بالمركز، ومدير القسم الزراعي، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة الشاملة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى نقاط مسار العائلة المقدسة، لاسيما الطريق المؤدي إلى دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر اهتمام المحافظة بإبراز الطابع الجمالي والروحاني للمناطق الواقعة على مسار العائلة المقدسة، بما يعزز من مكانتها الدينية والسياحية على خريطة السياحة العالمية.