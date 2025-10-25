محافظ أسيوط: شاشات بالميادين لتمكين المواطنين من متابعة افتتاح المتحف الكبير

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن تخصيص شاشات عرض كبرى بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير وبث فقرات الحفل الرسمي مباشرة، في أجواء وطنية واحتفالية تليق بعظمة الحدث.

أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للمشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يمثل أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أن شاشات العرض ستبث أيضًا مواد تعريفية وترويجية عن المتحف ومقتنياته الفريدة وتاريخه العريق.

فخر المصريين بحضارتهم الممتدة عبر آلاف السنين

وأكد اللواء أبو النصر أن محافظة أسيوط حريصة على مشاركة أبنائها في هذا الحدث التاريخي الفريد الذي يجسد فخر المصريين بحضارتهم الممتدة عبر آلاف السنين، لافتًا إلى أن بث وقائع الافتتاح في الميادين سيتيح للأسر والشباب والأطفال الاستمتاع بأجواء وطنية مبهجة توحد مشاعر الفخر والانتماء.

وأضاف المحافظ أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد لحظة تاريخية تعبر عن قوة مصر الثقافية ومكانتها العالمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ هويتها الحضارية وتقديم كنوزها للعالم في أبهى صورة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مشيدًا بجهود الدولة في إخراج هذا المشروع العملاق للنور بعد سنوات من العمل والتخطيط، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل رسالة فخر واعتزاز لكل مصري، ودليلًا على أن الحضارة المصرية ما زالت حية تنبض بالعطاء والإبداع.