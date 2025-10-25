قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: دعم لمشروعات إيفاد للنهوض بالزراعة والريف وتحسين معيشة المزارعين

وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمركز ساحل سليم بأسيوط
وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمركز ساحل سليم بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير القطاعين الزراعي والبيطري والنهوض بهما لتحقيق تنمية ريفية شاملة ومستدامة في صعيد مصر، مشددًا على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المزارعين والمربين وتعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، استقبلت وفدًا من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك لبحث سبل التعاون ومتابعة تنفيذ أنشطة المشروع الممول من الصندوق بعدد من القرى المستهدفة بالمحافظة وذلك بحضور المهندس حمدي محمد خليل مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس إيهاب رمسيس مدير المكتب والحوكمة ومسئول مشروع "استار" بأسيوط، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، والمهندس محمد علي محمد مهندس الإرشاد الزراعي، ومحمد مبارك محاسب المشروع.

وأضاف المحافظ أن اللقاء تناول استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أنشطة المشروع، ومناقشة آليات دعم المزارعين لتحقيق الأهداف المرجوة، أعقب ذلك جولة ميدانية لوفد الصندوق لمتابعة سير الأعمال بعدد من القرى المستفيدة، منها قرية عرب مطير بمركز الفتح وقرية العونة بمركز ساحل سليم، بمشاركة عبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

مراحل تصنيع منتجات الرمان

وتضمنت الجولة تفقد أنشطة جمعية بادر لتنمية الصعيد بقرية العونة، والاطلاع على مراحل تصنيع منتجات الرمان والاستفادة من المخلفات الناتجة عنه في صناعات متعددة، إلى جانب عقد لقاءات مفتوحة مع المزارعين لمناقشة احتياجاتهم من برامج الإقراض والتحديات التي تواجههم في زراعة الرمان، وسبل التغلب عليها، فضلاً عن بحث إمكانية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لخدمة الأنشطة الزراعية والري.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بما يتناسب مع طبيعة القرى واحتياجات سكانها، وصولًا إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في الريف الأسيوطي.

