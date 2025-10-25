البابا لاون: لنجعل القرب من المسيح نارا تشعل الرسالة وتبني السلام

التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر، المشاركين في يوبيل الفرق السينودسية، والهيئات المشاركة، بحضور غبطة الكاردينال ماريو جريش، الأمين العام لسينودس الأساقفة، وذلك بقاعة البابا بولس السادس، بالفاتيكان.

ووجه الحبر الأعظم كلمة تعبر عن عمق الإيمان، والدعوة إلى التجديد الرسولي. وبعد أن استمع قداسته إلى التقارير الواردة حول مرحلة تنفيذ السينودس في مختلف مناطق العالم.

وتابع أسئلة المشاركين، وملاحظاتهم، ألقى كلمة باللغات الإنجليزية، والإيطالية، والإسبانية، دعا فيها إلى تعزيز روح التلمذة الحقيقية، والالتصاق بالمسيح.

وقال الأب الأقدس: علينا أن نعيش ذلك القرب مع المسيح، الذي يمكنه أن يُشعل في قلوبنا الرغبة في أن نكون تلاميذ، تلاميذ مرسلين أمناء في المسيرة.

وأضاف عظيم الأحبار ، أن هذا الحماس الإيماني، والاقتناع الداخلي هو ما يجعل الرسالة مثمرة وجاذبة، مؤكدًا: عندما نعيش بهذا الحماس، وبهذه القناعة، سنرى أن الكثيرين سيرغبون في الانضمام إلينا، ليكونوا بناة سلام، وشركة.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر كلمته بدعوة الكنيسة إلى السير الدائم بروح السينودس، أي المسيرة المشتركة في الإيمان، والمحبة، باعتبارها الطريق الحقيقي، لتجديد الكنيسة، ورسالتها في عالم اليوم.