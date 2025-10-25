البابا تواضروس الثاني: مصر ملجأ دائم لأهل فلسطين.. والسيد المسيح اختارها للهروب من الملك هيرودس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن التاريخ المصري كله يذكر في كل مراحله أن مصر وطن سلام ووطن للسلام.

وأضاف البابا تواضروس، خلال احتفالية مصر وطن السلام في العاصمة الإدارية الجديدة، التي يشهدها الرئيس السيسي: “في بداية القرن الأول الميلادي كان هروب العائلة المقدسة من أرض فلسطين ومن الملك هيرودس، الذي أمر بقتل كل الأطفال في عمر سنتين”.

وأشار البابا تواضروس، إلى أن السيد المسيح هرب مع السيدة مريم العذراء واختاروا أن يكون الهروب إلى مصر.

وأكد البابا تواضروس، أن مصر هي وطن للسلام وكانت دائما معبرا لأهل فلسطين وحاضرة في كل المعاهدات اللي تمت، وآخرها اتفاق شرم الشيخ بحضور زعماء العالم لتوقيع السلام برعاية مصر.

وعقب ذلك شهد الرئيس فقرة تمثيلية عن أهمية أرض سيناء، وتحدث خلالها الفنان محمد سلام عن الأسماء التي أطلقت على سيناء مثل أرض التجلي الأعظم وأرض الفيروز، وتحدث عن أهل سيناء الذين لهم دور كبير في الحفاظ على الأرض والأسماء التي أطلقت عليهم مثل حراس الرمال وأسياد الرمال.

وعقب ذلك شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقرة غنائية للفنان أحمد سعد والفنانة أصالة.