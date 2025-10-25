البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعان الأنبا أنطونيوس مرقس

بمشاعر الحزن الممزوجة بالرجاء في القيامة، ودع قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، مثلث الرحمات نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس، مطران إيبارشية جنوب إفريقيا، الذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة عن عمر ناهز التسعة والثمانين عامًا.

أبرز رواد الخدمة القبطية

ويُعد الأنبا أنطونيوس مرقس أحد أبرز رواد الخدمة القبطية في القارة الإفريقية، إذ كرس ما يقرب من نصف قرن من عمره في الكرازة والتعليم والرعاية، فحمل اسم المسيح ونعمته إلى أنحاء إفريقيا شرقًا وغربًا، شمالاً وجنوبًا، ممثلًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكل ما تحمله من أصالة وغنى روحي.

وخدم الكنيسة بإخلاص نادر، سواء خلال فترة أسقفيته العامة لشؤون إفريقيا، أو مطرانًا لإيبارشية جنوب إفريقيا، بل ومنذ سنوات شبابه الأولى، حينما بدأ مسيرته الكهنوتية المملوءة حبًا وتفانيًا وسط ظروف متعددة، من القاهرة وحتى أقاصي القارة الإفريقية.

ويثق أبناء الكنيسة أن الراعي الأمين قد استراح من أتعاب الجسد بعد حياة حافلة بالعطاء، وأنه يتهلل الآن في نياحٍ وراحةٍ في فردوس النعيم.

وتقدمت الكنيسة بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية جنوب إفريقيا وشعبها، ولكل أبنائه ومحبيه في مصر وخارجها، سائلة الرب أن يُعزي الجميع، وأن يُنيح نفسه في أحضان القديسين.