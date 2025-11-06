انطلاق فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بمستهدف 488 ألف تلميذا وتلميذة بمدارس المرحلة الابتدائية

انطلقت فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ببني سويف والتي تأتي تحت مظلة المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي ، وتستهدف الفحص والكشف المبكر عن أمراض العيون لتلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث تم تدشين المبادرة من داخل مدرسة الشريف الابتدائية التابعة لإدارة تعليم ببا ، وفي حضور: أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان ، العميد أحمد علاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ، محمد رمضان مدير إدارة ببا التعليميىة، محمد عبد اللطيف وكيل إدارة تعليم ببا ،الدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي ،الأستاذ أشرف أبو الليل مدير التعليم الإعدادي.

وأشارت وكيل الوزارة بأن المبادرة الرئاسية عيون أطفالنا مستقبلنا تأتي في إطار التعاون بين عدة وزارات ( التعليم ، الصحة ، التنمية المحلية ، التضامن الاجتماعي ، ومؤسسات المجتمع المدني) للكشف المبكر عن مشكلات الابصار لدى تلاميذ الابتدائي ، وتوفير العلاج اللازم بالمجان وتستهدف ما يزيد عن 488 ألف تلميذا وتلميذة بالابتدائي بهدف توفير بيئة تعليمية وصحية سليمة للطلاب لتحسين تحصيلهم الدراسي، موجهة بتوفير كافة التيسيرات أمام الفرق الطبية التي تقوم بإجراء الفحوصات بالمدارس

من جهته أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة خلال تدشين المبادرة بأن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر لأمراض العيون من خلال فحص نظر الأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة لتحديد أي مشاكل بصرية في مراحلها الأولى وتوفير العلاج المجاني وتوفير النظارات الطبية للأطفال المحتاجين ، وتقديم العلاج اللازم أو التدخل الجراحي مجاناً لمن تستدعي حالتهم ذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم مشيرا إلى أن المبادرة تندرج تحت مظلة مبادرة 100 مليون صحة للأهمية القصوى للرعاية الصحية للطلاب وذلك لبناء جيل سليم من أجل بناء المستقبل



