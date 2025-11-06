قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بمستهدف 488 ألف تلميذا وتلميذة بمدارس المرحلة الابتدائية

وكيلا وزارتي الصحة والتعليم
وكيلا وزارتي الصحة والتعليم
بني سويف : محمد عبدالحليم

انطلقت فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ببني سويف والتي تأتي تحت مظلة المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي ، وتستهدف الفحص والكشف المبكر عن أمراض العيون لتلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث تم تدشين المبادرة من داخل مدرسة الشريف الابتدائية  التابعة لإدارة تعليم ببا ، وفي حضور: أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان ، العميد أحمد علاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ،  محمد رمضان مدير إدارة ببا التعليميىة، محمد عبد اللطيف وكيل إدارة تعليم ببا ،الدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي ،الأستاذ أشرف أبو الليل مدير التعليم الإعدادي.

وأشارت وكيل الوزارة بأن المبادرة الرئاسية عيون أطفالنا مستقبلنا تأتي في إطار التعاون بين عدة وزارات ( التعليم ، الصحة ، التنمية المحلية ، التضامن الاجتماعي ، ومؤسسات المجتمع المدني) للكشف المبكر عن مشكلات الابصار لدى تلاميذ  الابتدائي ، وتوفير العلاج اللازم بالمجان وتستهدف ما يزيد عن 488 ألف تلميذا وتلميذة بالابتدائي  بهدف توفير بيئة تعليمية وصحية سليمة للطلاب لتحسين تحصيلهم الدراسي، موجهة بتوفير كافة التيسيرات أمام الفرق الطبية التي تقوم بإجراء الفحوصات بالمدارس

من جهته أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة خلال تدشين المبادرة  بأن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر لأمراض العيون من خلال فحص نظر الأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة لتحديد أي مشاكل بصرية في مراحلها الأولى وتوفير العلاج المجاني وتوفير النظارات الطبية للأطفال المحتاجين ، وتقديم العلاج اللازم أو التدخل الجراحي مجاناً لمن تستدعي حالتهم ذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم مشيرا إلى أن المبادرة تندرج تحت مظلة مبادرة 100 مليون صحة للأهمية القصوى للرعاية الصحية للطلاب وذلك لبناء جيل سليم من أجل بناء المستقبل


 

بني سويف الصحة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

ترشيحاتنا

محمد الشناوي

الشناوي: الأهلي جاهز للتتويج بالسوبر المصري وجماهيرنا هي الدافع الأكبر للبطولات

الزمالك وبيراميدز

بعد مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الزمالك وبيراميدز بالسوبر

رونالدو

ميسي مش عدوي.. رونالدو يكشف أسرارًا مؤلمة ويدافع عن الدوري السعودي في مقابلة مثيرة مع بيرس مورجان

بالصور

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة
منذر رياحنة
منذر رياحنة

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

فيديو

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد