عرضت فضائية الأولى، أن رئيس الوزراء يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج، وذلك نيابة عن الرئيس السيسي.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بتشريف الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وقد تم توجيه الدعوة لمصر للمشاركة، كدولة ضيف، في اجتماعات المجموعة لهذا العام، حيث تعقد قمة مجموعة الـ 20 لعام 2025 تحت شعار “التضامن والمساواة والاستدامة”

ويناقش القادة المشاركون خلال القمة عدداً من التحديات والفرص، مثل الأمن الغذائي والديون والتحول المناخي، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الدول النامية والمتقدمة.