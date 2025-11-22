بمشاركة رئيس الوزراء ..انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا

انطلقت اليوم السبت أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جنوب إفريقيا على مدى يومين، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف القارة الإفريقية قمة مجموعة العشرين، ويرأس القمة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، ويشارك فيها جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الولايات المتحدة.



وتحمل القمة شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، ويتوقع أن تركز الجلسات على التحديات التي تعاني منها الدول النامية، مثل الديون، وتمويل الطاقة الخضراء، والتغير المناخي.



وتضم مجموعة العشرين الاقتصادات الكبرى في العالم، وتمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و 75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم.



وتتألف مجموعة العشرين من 19 دولة (الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، جمهورية كوريا، المكسيك، روسيا، والسعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، والاتحاد الأوروبي، ومنذ عام 2023، الاتحاد الأفريقي.

