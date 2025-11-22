المنوفية تستعد لـ انتخابات البرلمان.. تجهيز 500 مقر لإستقبال 2.973 مليون ناخب

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن المحافظة أنهت كافة إستعداداتها القصوى وإتخاذ جميع الاجراءات التنظيمية والتجهيزات اللوجيستية اللازمة لإستقبال إنتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر إجراؤها يومى 24و25 من نوفمبر الجارى بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك متابعة ميدانية ومركزية على مدار الساعة لإنتظام سير العملية الإنتخابية وتقديم الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات بشكل كامل، وأن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبحيادية تامة ودون التوجه لدعم أي مرشح.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تجهيز 500مقر انتخابي و (1) لجنة عامة و (541) لجنة فرعية ، وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون 973 ألف 483 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي،وأن هناك تنسيق وتعاون تام بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات وتوفير كافة سبل الدعم اللازم والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المنوفية بالشكل اللائق بها، مكلفاً جميع الأجهزة التنفيذية بتوفير وتسخير كل الإمكانيات للخروج بالإنتخابات بشكل لائق وحضاري لما لهذه الانتخابات من أهمية فى كونها عرسا ديمقراطيا ومهمة بناء دولة ديمقراطية ، لافتاً أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .

وأصدر محافظ المنوفية توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة والمرور الميدانى على مدار الساعة لمتابعة إنتظام سير العملية الإنتخابية بكافة اللجان ، والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الموقف العام أولاً بأول على مدار اليوم وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين، والتواصل المباشر مع جميع الأجهزة المعنية لتيسير عملية التصويت.

كما شدد أبو ليمون على ضرورة التأكد من مدي جاهزية المقرات واللجان الانتخابية ، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، والمتابعة المستمرة لتعزيز إجراءات أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولاً بأول وتحسين كفاءة الإنارة بمحيط اللجان وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للجان الإنتخابية بما يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العرس الديمقراطى.

وأضاف المحافظ أنه تم التشديد على اليقظة التامة والتصدي بكل حزم وحسم مع أية تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الانتخابات البرلمانية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين ، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات ووضع خطط للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف على مقـار اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة ، فضلاً عن التنبيه على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدم قطع المياه وتطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى الواقعة باللجان ، وكذا عدم قطع التيار الكهربائى والعمل على سرعة إصلاح الأعطال فور الإبلاغ عنها والتعامل الفورى فى حالة حدوث طوارئ مفاجئة قد تحدث حفاظاً على سير العملية الإنتخابية.

تناشد محافظة المنوفية جموع المواطنين بالنزول والمشاركة الايجابية فى العملية الانتخابية ، وتخصيص أرقام لتلقى الشكاوى والإستفسارات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي الأرقام التالية ( 2239804 - 2224899 - 2222035 ) للتعامل الفورى واتخاذ اللازم.