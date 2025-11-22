عليهم الدفع لنا.. ماذا تريد الدول النامية من أوروربا في «كوب 30»؟

ظلت نتائج قمة المناخ COP30 في البرازيل معلقة، حيث رفض الاتحاد الأوروبي قبول مسودة اتفاق قال إنها ستفشل في تعزيز الجهود العالمية للحد من انبعاثات الغازات المسببة لتغير المناخ.

وكان من المقرر أن ينتهي المؤتمر الذي استمر أسبوعين في مدينة بيليم في الأمازون مساء الجمعة، لكنه تجاوز هذا الموعد النهائي حيث استمرت المفاوضات حتى وقت متأخر من الليل.

ووصفت البرازيل القمة بأنها لحظة حاسمة للتعاون العالمي بشأن المناخ، وحثت الدول على سد الفجوة بين القضايا، بما في ذلك مستقبل الوقود الأحفوري وإرسال رسالة مفادها أن العمل العالمي المتضافر هو أفضل طريق للمضي قدما.

وقال رئيس مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ أندريه كوريا دو لاجو للمندوبين في جلسة عامة قبل السماح لهم بإجراء مزيد من المفاوضات: "لا يمكن أن تكون هذه أجندة تفرقنا".

وأضاف: "يجب أن نتوصل إلى اتفاق فيما بيننا".

على أوروبا الدفع لنا

وقد ردت بعض الاقتصادات الناشئة على موقف الاتحاد الأوروبي، مطالبة الكتلة بتخصيص المزيد من التمويل لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التعامل مع تغير المناخ.

وقال مفاوض من دولة نامية، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات المغلقة: "لا يمكننا العمل وفق مسار واحد فقط. إذا كان هناك مسار للوقود الأحفوري، فلا بد من وجود مسار آخر لتمويل المناخ".

وقد سلطت الخلافات حول الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أسرع، والتمويل الضوء على صعوبة التوصل إلى إجماع في المؤتمر السنوي، وهو اختبار دائم للتصميم العالمي على تجنب أسوأ تأثيرات الاحتباس الحراري.

ولم تتضمن مسودة نص الاتفاق، التي أصدرتها البرازيل قبل فجر الجمعة، أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، مما أدى إلى إسقاط مجموعة من الخيارات بشأن هذا الموضوع والتي كانت مدرجة في نسخة سابقة.

وكانت عشرات الدول، بما في ذلك الدول الكبرى المنتجة للنفط والغاز، قد عارضت هذه الخيارات.

في وقت سابق من القمة، طالبت نحو 80 حكومة مؤتمر الأطراف الثلاثين بتقديم خطة للتحول عن الوقود الأحفوري.

ولكن بحلول مساء الجمعة، أشارت العديد من تلك الدول في محادثات مغلقة إلى أنها ستقبل الاتفاق بدونه، وفقًا للمفاوضين.

يؤدي حرق الوقود الأحفوري إلى انبعاث غازات دفيئة تساهم إلى حد كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

المواجهة بشأن الوقود الأحفوري

وقال الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إن النص ضعيف للغاية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون المناخ فوبكي هوكسترا، في بيان أمس، الجمعة: "لن نقبل هذا تحت أي ظرف من الظروف".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه قد "يتحرك خارج منطقة الراحة" فيما يتصل بالتمويل للدول النامية ــ ولكن فقط إذا تم تعزيز النص المتعلق بالعمل على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وبحلول ليلة الجمعة، قال بعض المفاوضين الأوروبيين إن الاتحاد يدرس خيار الانسحاب من المحادثات، بدلاً من قبول الاتفاق الحالي.