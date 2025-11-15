قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

بأيدٍ مصرية.. أول مجزر متنقل بصناعة محلية بالكامل .. يستوعب 100 رأس من الأبقار والجاموس في اليوم

افتتاح المجزر المتنقل الأول
افتتاح المجزر المتنقل الأول

لاول مرة في مصر.. تم تنفيذ مشروع أول مجزر متنقل بصناعة محلية بالكامل والتى سيتم ارسالة الى المناطق التى لاتوجد بها مجازر.

أول مجزر متنقل 

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، صباح اليوم المجزر  المتنقل الأول والذى يتم تنفيذه لأول مرة في مصر وتشرف الوزارة علي تصميمه وتمويله ضمن عقد توريد 2 مجزر متنقل مكيف ومجهز بجميع مشتملاته بين وزارة التنمية المحلية وشركة بان للمقاولات العامة والاستثمار التجاري.

بتجهيز عدد ٢ مجزر متنقل مكيف في المناطق التى لايوجد بها مجازر 

وذلك بناءً علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بتجهيز عدد ٢ مجزر متنقل مكيف لذبح الأبقار والماشية التي توجد بمناطق لا يوجد بها مجازر وكذا المناطق النائية والحدودية للتعامل مع الماشية التي يتم استيرادها من الخارج لتوفير لحوم آمنة لتلبية احتياجات المواطنين .

جاء ذلك بحضور الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشئون البيئة والمجازر ، وعمرو مصطفي عبده رئيس مجلس إدارة الشركة ود. هاني شمس الدين وكيل الطب البيطري بالقليوبية وعدد من قيادات الشركة.

وتم تنفيذ المجزر الأول نصف آلي كامل بمكونات أوروبية والتصنيع المحلى وبمواصفات ( أبعاد ١٢ متر وعرض ٣ متر وارتفاع ٤ متر ) و مجهز بصندوق ذبح دوار ميكانيكي وجلاده وخط تعليق وما يلزمه من معدات رفع ونقل وتداول ومسار لتجميع الأحشاء وخزان للمياه والدم والصرف ووحدة لوحات الكهرباء الكاملة وذلك وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الفنية في هذا الشأن ، كما يوجد بالمجزر وحدة غسيل للحوم وخزنة للأختام الخاصة وتبلغ سعة الذبح حوالى 100 رأس من الأبقار والجاموس في اليوم .

نقل المجزر المتنقل الأول  إلى منطقة السلوم

من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه من المقرر أن يتم نقل المجزر المتنقل الأول  إلى منطقة السلوم بمحافظة مطروح ، حيث من المقرر أن يكون جاهز للتحرك إلى المناطق النائية والحدودية لخدمتها وكذا الاستعانة به في بعض المواسم والأعياد في عدد من المحافظات  لخدمة المواطنين في مختلف المناطق .

كما سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لخدمة المناطق الحدودية وبعض المحافظات التي بها عدد قليل من المجازر  .

الانتهاء من تسليم ٢٠ مجزر حكومي إلي المحافظات

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تسليم ٢٠ مجزر حكومي إلي المحافظات وتشغيلها لخدمة المواطنين ، مؤكدة حرص الوزارة علي توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح وتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، وبصفة خاص بالمناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الشركة المعنية بالتنفيذ بسرعة الانتهاء من المجزر الثاني المتعاقد عليه لدخوله الخدمة في المناطق بما يساهم في توفير لحوم آمنة وبأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين، مشيدة بجهود الشركة في تنفيذ المجزر الاول وتوطين الصناعة في هذا المجال المهم والتصدير بعد ذلك .


التنمية المحلية منال عوض المجزر الالي

