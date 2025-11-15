كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 21 من نوفمبر 2025م، الموافق 30 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر، علمًا بأن الخطبة الثانية من موضوعات حملة "صحح مفاهيمك" تحت عنوان: (حرمة التعدي على الجار).

كما أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن إصدار قرار بتكليف فضيلة الشيخ محمود سعد إبراهيم محمد جاهين بتسيير أعمال مديرية أوقاف مطروح، وفضيلة الشيخ أحمد عبد السعيد محمد محمود بتسيير أعمال مديرية أوقاف بورسعيد، وذلك لمدة عام كامل.

ويأتي هذا القرار ضمن منهج الوزارة في تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، ودعم المديريات الإقليمية بقيادات تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لتعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى نشر الفكر الديني الرشيد وترسيخ القيم الأخلاقية وتعظيم الدور الدعوي في خدمة المجتمع وبناء الوعي.

وفي سياق آخر شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وأستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، اليوم 15 من نوفمبر 2025م، في جلسة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد محمود خميس فرج - المعيد بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، بعنوان: "محدثو مصر عبر القرون ومروياتهم - مرويات الإمام عمرو بن خالد بن فروخ الحراني المصري، المتوفى سنة 229هـ، جمع أحاديثه ودراستها وبيان العلل الموجودة فيها من كتب السنة المسندة".