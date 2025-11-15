قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشارك في جلسة حوارية بعنوان دعم الدولة المصرية لاتحادات الطلاب

المجلس القومي للطفولة والأمومة
المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في فعاليات الجلسة الحوارية بعنوان “دعم الدولة المصرية لاتحادات الطلاب والأنشطة اللاصفية في الجامعات والمدارس”، وذلك ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار: «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المجلس القومي للطفولة والأمومة


أدار الجلسة الحوارية الدكتور أحمد حسام، مدير برنامج قادة مدارس الجمهورية، وبمشاركة وحضور كل من: المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والأستاذ أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، والسيدة ناتالي ماير نائب ممثل يونيسف في مصر، والأستاذة رنا كريم مدير برنامج المرأة للأمن والسلام في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة جيرمين حداد الممثل المساعد ومديرة البرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان.


وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة سحر السنباطي دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء قانون إعادة تنظيم المجلس رقم 182 لسنة 2023، بصفته الآلية الوطنية المعنية بدعم وحماية حقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية، والمسؤول عن رسم السياسات والاستراتيجيات والتنسيق بين مختلف الجهات. وقد تجلّى ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، وتحديث الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة.
وأكّدت السنباطي أن الدولة المصرية تضع تمكين الأطفال والنشء في قلب خطتها الاستراتيجية، باعتبارهم نواة القيادة المستقبلية وأساس التنمية البشرية. وأعربت عن سعادتها بالجلسة الحوارية التي جمعت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في إطار تكاملي يحقق أهداف التنمية المستدامة عبر تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف. 
وأشارت إلى أن المجلس يعمل من خلال إطار شامل يتضمن: الترفيه، التوعية، التمكين، التنشئة، التدريب، التشارك، التكامل، التشريع.
وأوضحت السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعد شريكًا أساسيًا في المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها برنامج "قادة مدارس الجمهورية"، وذلك عبر حملات توعوية مشتركة وتقديم ندوات تتناول حقوق الأطفال وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة. كما يضم البرنامج نواة مهمة تُسهم في التركيز على التنشئة المبكرة خلال مرحلة حساسة تُشكّل نمو الأطفال الجسدي والعقلي والانفعالي.
وأضافت أن المجلس يقود عددًا من المبادرات الهامة، وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوِي"، التي تتيح للأطفال والفتيات التعبير عن أفكارهم من خلال الأنشطة الفنية والمسرحية، ومناقشة قضايا المساواة والصحة والكرامة، إلى جانب تدريبهم على مهارات القيادة والتحدث أمام الجمهور. كما يتعاون المجلس مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإدماج مفاهيم الحماية وحقوق الطفل في الأنشطة المدرسية، من خلال مبادرات منها مبادرة تمكين الطفل "بُكرة بينا".
واختتمت السنباطي كلمتها مؤكدة: "نعمل على توحيد الرؤية الوطنية لتمكين الشباب كشركاء في التنمية، من خلال وضع خطة وطنية مشتركة لتمكين الأطفال والشباب في المدارس والجامعات".

