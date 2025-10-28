قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
أخبار البلد

رئيسة القومي للطفولة والأمومة: علينا العمل معا لإنشاء مجتمع لا يرى في الإعاقة حاجزا

الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

أكدت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن "ذوي الهمم هم ذوى قدرات خاصة وإمكانيات فريدة تضيء مجتمعنا كل واحد منهم يمثل قصة نجاح يومية وتحدٍ يتغلبون عليه هو خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وقالت إن المجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع مؤسسات الدولة يعمل على تحسين إدماج أطفالنا من ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم وأنه هو حق دستوري وإنساني وجزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء التوعوى لمبادرة " أسرتى قوتى " بالتعاون مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والاستاذة سهام الجوهري – رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة وبحضور عدد من أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وممثلي من وزارات التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الصحة والسكان.

وأكدت "السنباطي"، أن المجلس ملتزم بتعزيز آليات الحماية من خلال خط نجدة الطفل (16000)وتكثيف حملات التوعية مثل حملة "اختلافنا مش بيفرقنا"، لدعم الإدماج والقضاء على التمييز، مؤكدة على العمل جنباً إلى جنب مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكل الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتذليل كافة العقبات.

وناشدت الدكتورة سحر السنباطى الأطفال وأسرهم  بأن يتخطوا أى تحدٍ يقف أمام أحلامهم، وأن قوة الأسرة هي المحرك الرئيسي لمسيرة الدمج والتمكين لاطفالنا ، قائلة "علينا أن نعمل معاً يداً بيد لإنشاء مجتمع لا يرى في الإعاقة حاجزاً، بل يراها جزءاً من التنوع الجميل الذي يثري حياتنا جميعاً مجتمع تكون فيه كل الفرص متاحة، وكل الأحلام ممكنة".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد