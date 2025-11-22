قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاسبات ومعلومات عين شمس تستضيف خبير الأمن السيبراني من جامعة إيست لندن ضمن أنشطة التعاون الدولي

حسام الفقي

في إطار حرص كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس على دعم التعاون الدولي والاستفادة من الشراكات الأكاديمية مع الجامعات العالمية، وبرعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، استقبلت  الدكتورة رشا إسماعيل عميدة الكلية الدكتور شاهزاد مامون من جامعة إيست لندن  (UEL)، المتخصص في مجال الأمن السيبراني وصاحب الخبرة الواسعة في الجوانب البحثية والصناعية بحضور  كلٌّ من الأستاذة الدكتورة شيرين راضي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق التعاون الدولي، والدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عصام خليفة، رئيس قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور محمد هاشم أستاذ أمن المعلومات، والدكتورة هويدا عبد الفتاح رئيس قسم الحسابات العلمية.


وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون المشترك بين الكلية وجامعة إيست لندن في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي وتطوير البرامج الدولية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث في مجالات التقنية الحديثة.

حاسبات ومعلومات عين شمس تستضيف خبير الأمن السيبراني 


كما ألقى الدكتور شاهزاد مامون محاضرة علمية بعنوان “تحديات الأمن السيبراني في البنية التحتية الحيوية”، تناول فيها أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال، والتحديات التي تواجه المؤسسات المتنوعة في حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية.
شهدت المحاضرة حضورًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية الأولى، الذين تفاعلوا مع موضوع المحاضرة وطرحوا العديد من الأسئلة والنقاشات المثمرة.
وأكدت الأستاذة الدكتورة رشا إسماعيل في كلمتها على أهمية مثل هذه الزيارات العلمية التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، وتسهم في تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والبريطانية، بما يعزز مكانة الكلية محليًا ودوليًا.
تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الكلية في إطار الشراكة مع جامعة إيست لندن بهدف تطوير القدرات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات في المجالات الحديثة.

