قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان تخطو نحو التحول الرقمي وتطلق نظامًا عادلًا للحضور والانصراف للعاملين

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن إطلاق نظام رقمي جديد لإدارة الحضور والانصراف للعاملين، يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية بين جميع العاملين، ومكافأة المتميزين في الأداء والانضباط.  

ويأتي هذا النظام ليعكس حرص الجامعة على الاهتمام بالعاملين وتقدير جهودهم، حيث يضع أسسًا عادلة ومنصفة للقضاء على أي تفاوت أو تمييز في الأنظمة التقليدية، ويعزز من ثقافة الالتزام والانضباط، ويحفّز العاملين على الابتكار والإبداع بما يواكب العصر الرقمي.  

ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق العدالة بين العاملين وضمان تكافؤ الفرص، مكافأة المتميزين والملتزمين بالحضور والانصراف، تعزيز التحول الرقمي باستخدام أحدث التقنيات في إدارة الموارد البشرية، ترسيخ الشفافية والوضوح في الإجراءات الإدارية.  

استخدام أحدث التقنيات في إدارة الموارد البشرية

وتبرز ملامح النظام الجديد في تسجيل الحضور والانصراف إلكترونيًا عبر أجهزة حديثة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية، متابعة السجلات بشكل لحظي من قبل الإدارة لضمان الدقة والشفافية، إصدار تقارير دورية لتقييم الأداء والالتزام، ربط النظام بآليات التحفيز والمكافآت للعاملين المتميزين.  

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة وتقدير جهود المتميزين. وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى بناء بيئة عمل حديثة قائمة على التكنولوجيا والشفافية، بما يعزز من روح الانتماء والإنتاجية.  

وأوضح أن النظام سيُطبق تدريجيًا داخل جميع الكليات والإدارات، مع توفير التدريب والدعم الفني للعاملين لضمان سهولة الاستخدام وتحقيق أفضل النتائج، حيث يمثل هذا التحول الرقمي خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر إشراقًا للعاملين في جامعة حلوان، حيث يضعهم في قلب خطط التطوير، ويؤكد أن الجامعة لا تكتفي بتطوير العملية التعليمية فقط، بل تهتم أيضًا بتطوير بيئة العمل الداخلية وتحفيز العاملين على الابتكار والإبداع بما يواكب العصر الرقمي.  

وأشار الدكتور عمرو السيد مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – جامعة حلوان، أنه "في إطار خطة جامعة حلوان الطموحة للتحول الرقمي وتطوير بيئة العمل الداخلية، يواصل مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهوده الحثيثة لتحديث وتطوير نظام البصمة الخاص بالحضور والانصراف، بما يحقق أعلى درجات الدقة والشفافية والعدالة بين جميع العاملين.  

حيث عمل المركز على إدخال تقنيات حديثة وربط أجهزة البصمة بقاعدة بيانات مركزية، تتيح متابعة الحضور والانصراف بشكل لحظي، وإصدار تقارير دقيقة تساعد الإدارة في تقييم الأداء والانضباط. كما تم تطوير النظام ليكون أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام، مع توفير الدعم الفني والتدريب للعاملين لضمان الاستفادة الكاملة من هذه المنظومة.  

وأكد أننا في مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء جامعة رقمية حديثة، تضع العاملين في قلب خططها التطويرية، وتؤكد أن التحول الرقمي ليس مجرد شعار، بل واقع ملموس يسهم في تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات."  


 

جامعة حلوان الابتكار والإبداع الموارد البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

صناع الفيلم

استقبال حميمي لفيلم بابا والقذافي بمهرجان الدوحة السينمائي

روبي

روبي تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

رحمة محسن

رحمة محسن: أعمالي اللي بتاجر فيها مع ربنا محاوطاني

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد