جامعة حلوان تخطو نحو التحول الرقمي وتطلق نظامًا عادلًا للحضور والانصراف للعاملين

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن إطلاق نظام رقمي جديد لإدارة الحضور والانصراف للعاملين، يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية بين جميع العاملين، ومكافأة المتميزين في الأداء والانضباط.

ويأتي هذا النظام ليعكس حرص الجامعة على الاهتمام بالعاملين وتقدير جهودهم، حيث يضع أسسًا عادلة ومنصفة للقضاء على أي تفاوت أو تمييز في الأنظمة التقليدية، ويعزز من ثقافة الالتزام والانضباط، ويحفّز العاملين على الابتكار والإبداع بما يواكب العصر الرقمي.

ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق العدالة بين العاملين وضمان تكافؤ الفرص، مكافأة المتميزين والملتزمين بالحضور والانصراف، تعزيز التحول الرقمي باستخدام أحدث التقنيات في إدارة الموارد البشرية، ترسيخ الشفافية والوضوح في الإجراءات الإدارية.

استخدام أحدث التقنيات في إدارة الموارد البشرية

وتبرز ملامح النظام الجديد في تسجيل الحضور والانصراف إلكترونيًا عبر أجهزة حديثة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية، متابعة السجلات بشكل لحظي من قبل الإدارة لضمان الدقة والشفافية، إصدار تقارير دورية لتقييم الأداء والالتزام، ربط النظام بآليات التحفيز والمكافآت للعاملين المتميزين.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة وتقدير جهود المتميزين. وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى بناء بيئة عمل حديثة قائمة على التكنولوجيا والشفافية، بما يعزز من روح الانتماء والإنتاجية.

وأوضح أن النظام سيُطبق تدريجيًا داخل جميع الكليات والإدارات، مع توفير التدريب والدعم الفني للعاملين لضمان سهولة الاستخدام وتحقيق أفضل النتائج، حيث يمثل هذا التحول الرقمي خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر إشراقًا للعاملين في جامعة حلوان، حيث يضعهم في قلب خطط التطوير، ويؤكد أن الجامعة لا تكتفي بتطوير العملية التعليمية فقط، بل تهتم أيضًا بتطوير بيئة العمل الداخلية وتحفيز العاملين على الابتكار والإبداع بما يواكب العصر الرقمي.

وأشار الدكتور عمرو السيد مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – جامعة حلوان، أنه "في إطار خطة جامعة حلوان الطموحة للتحول الرقمي وتطوير بيئة العمل الداخلية، يواصل مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهوده الحثيثة لتحديث وتطوير نظام البصمة الخاص بالحضور والانصراف، بما يحقق أعلى درجات الدقة والشفافية والعدالة بين جميع العاملين.

حيث عمل المركز على إدخال تقنيات حديثة وربط أجهزة البصمة بقاعدة بيانات مركزية، تتيح متابعة الحضور والانصراف بشكل لحظي، وإصدار تقارير دقيقة تساعد الإدارة في تقييم الأداء والانضباط. كما تم تطوير النظام ليكون أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام، مع توفير الدعم الفني والتدريب للعاملين لضمان الاستفادة الكاملة من هذه المنظومة.

وأكد أننا في مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء جامعة رقمية حديثة، تضع العاملين في قلب خططها التطويرية، وتؤكد أن التحول الرقمي ليس مجرد شعار، بل واقع ملموس يسهم في تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات."



