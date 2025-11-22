كشف حساب معرض الاتصالات.. استقبال 161 ألف زائر.. و 82 ألفا لـ Connecta

اختُتمت فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025، محققةً أكبر معدل حضور في تاريخ المعرض، حيث استقبلت قاعاته 161 ألف زائر خلال 4 أيام من 16 إلى 19 نوفمبر 2025، إضافة إلى نحو 82 ألف زائر لمعرض ومؤتمر Connecta المتخصص في الشباب وتكنولوجيا الترفيه. وجاء ذلك بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهدت معارض Cairo ICT 2025 وPAFIX وAIDC، المنعقدة بالتوازي داخل 4 قاعات بمركز مصر للمعارض الدولية، تنظيم 96 جلسة نقاشية شارك فيها 491 متحدثاً من قيادات وخبراء التكنولوجيا على مدار أيام المعرض، فيما شهد معرض ومؤتمر Connecta انعقاد 84 جلسة نقاشية أخرى. كما تم توقيع أكثر من 27 اتفاقية شراكة كبرى ضمن فعاليات Cairo ICT 2025.

وتضمنت الفعاليات تنظيم 5 اجتماعات رفيعة المستوى بين كبار الاستشاريين والشركات العارضة لتبادل الخبرات والمعرفة العالمية، بالإضافة إلى عدد من الموائد المستديرة أبرزها في قطاع الصحة وأخرى تعقد لأول مرة في قطاع الطيران، إلى جانب أكثر من 20 اجتماعاً لرؤساء قطاعات الأمن السيبراني (CISOs)، مما جعل المعرض أكبر تجمع لخبراء الأمن السيبراني في مصر والمنطقة.

وخلال المؤتمر الصحفي الختامي للمعرض، وجّه أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للحدث، خالص الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لافتتاحه المؤتمر، وللدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعايته ودعمه المستمر للمعرض، وللدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية لمشاركته ورعايته لمعرض ومؤتمر AIDC، وللبنك المركزي المصري لرعايته الدائمة لمعرض ومؤتمر PAFIX، ويمثله المهندس أيمن حسين وكيل أول المحافظ لتكنولوجيا المعلومات والسيد محمد عامر القائم بأعمال وكيل المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع.

كما أعرب كمال عن تقديره لمشاركة كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك وزير المالية، وعلاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة إيتيدا، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، وكذلك المشاركة الدائمة للدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد كمال أن هذا النجاح يُعد نتاج منظومة متكاملة من الجهود المشتركة بين فريق التنظيم والشركاء من الصحافة والإعلام والعارضين الذين حرصوا على التواجد والعمل بجدية رغم مختلف الظروف عبر جميع سنوات انعقاد المعرض، مشيراً إلى أن دورة هذا العام شهدت مشاركات قوية من شركات لأول مرة.

وأعلن كمال أن الدورة الثلاثين من Cairo ICT ستُعقد في 8 نوفمبر 2026، في ضوء المستجدات المحلية والإقليمية المتوقعة خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيحظى بمساحة أكبر من الاهتمام والتطبيق في المعرض، باعتباره قضية محورية تمس مختلف القطاعات الاقتصادية وليس فقط المجال التكنولوجي. وكشف أن فيديو المعرض لهذا العام تم إنتاجه بالكامل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف قائلاً إن “الذكاء الاصطناعي بالفعل في كل مكان، ودوره يتجاوز بكثير التطبيقات المرتبطة بالمحادثات أو الصور، فهو يمتد إلى تأثيرات جوهرية في جميع القطاعات، ما يفرض على الجميع اكتساب المعرفة اللازمة للاستفادة من إمكاناته الهائلة داخل مجالات أعمالهم.”