مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
توك شو

باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة

علم لبنان
علم لبنان
محمد البدوي

قال الدكتور ميشيال الشماعي، الكاتب والباحث اللبناني إن الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة، إذ لم يعد من الممكن استمرار مفهوم «الاستقلال المنقوص»، في ظل غياب سلطة الدولة الكاملة على أراضيها.

استعادة القرار الوطني الموحد في لبنان

وأضاف الشماعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عن قرب” الذي تقدمه الإعلامية "أمل الحناوي" على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الأحداث الجارية تؤكد الحاجة الملحة إلى استعادة القرار الوطني الموحد في لبنان، وفرض سيادة الدولة كشرط أساسي لوقف التصعيد وإعادة الاستقرار.

 وأضاف الشماعي أن المرحلة الراهنة تتطلب «موقفاً وطنياً جامعاً» يضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، موضحًا أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني والسياسي.

حماية كيان الدولة

وأكد الباحث السياسي اللبناني أنه على مختلف القوى اللبنانية تحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية كيان الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية؛ باعتبارها «الضامن الوحيد لأمن واستقرار لبنان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية».

لبنان استقلال لبنان القرار الوطني الاحتلال جرائم الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»

المشاط: 70% من الاستثمارات العامة خضراء بحلول 2030 والقطاع الخاص شريك رئيسي

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة الأسبوع الماضي

سعر الصرف للوون

المركزي الكوري الجنوبي: انخفاض سعر الصرف الفعلي للوون إلى أدنى مستوى منذ 16 عامًا

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

