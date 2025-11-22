باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة

قال الدكتور ميشيال الشماعي، الكاتب والباحث اللبناني إن الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة، إذ لم يعد من الممكن استمرار مفهوم «الاستقلال المنقوص»، في ظل غياب سلطة الدولة الكاملة على أراضيها.

استعادة القرار الوطني الموحد في لبنان

وأضاف الشماعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عن قرب” الذي تقدمه الإعلامية "أمل الحناوي" على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الأحداث الجارية تؤكد الحاجة الملحة إلى استعادة القرار الوطني الموحد في لبنان، وفرض سيادة الدولة كشرط أساسي لوقف التصعيد وإعادة الاستقرار.

وأضاف الشماعي أن المرحلة الراهنة تتطلب «موقفاً وطنياً جامعاً» يضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، موضحًا أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني والسياسي.

حماية كيان الدولة

وأكد الباحث السياسي اللبناني أنه على مختلف القوى اللبنانية تحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية كيان الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية؛ باعتبارها «الضامن الوحيد لأمن واستقرار لبنان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية».