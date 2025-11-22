إعلام لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة في وادي نحلة بالجنوب

أفاد إعلام لبناني، بقيام طائرة مسيرة إسرائيلية بقصف مركبة في وادي نحلة بجنوب لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية باستهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية على جنوبي لبنان في محيط منطقة سجد وبرغز وجبل الرفيع ومرتفعات الجبور.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مقاتلات سلاح الجو بدأت موجة من الغارات في سهل البقاع ومنطقة النبطية جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الغارات تستهدف قوات المقاومة اللبنانية.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي من خلال غارة على منطقة شمسطار شمال شرقي لبنان.