خدمات

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي
خالد يوسف

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، بعدما أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي بسهولة سواء إلكترونيًا من المنزل أو عبر مكاتب السجل المدني المنتشرة بجميع المحافظات، دون الحاجة للانتظار الطويل أو التعامل الورقي التقليدي، ضمن خطة الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان دقة البيانات الرسمية وربطها إلكترونيًا بكافة القطاعات الحكومية.

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي

هناك 5 غرامات كشفت عنها لائحة السجل المدني وهي كالآتي:

ـ غرامة 100 جنيه في حالة التأخير المواطن عن تجديد البطاقة بعد بلوغه 15 سنة.

ـ غرامة 100 جنيه حال تعامل الشخص بـطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات الرسمية.

ـ غرامة 50 جنيها يدفعها الشخص حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.

ـ غرامة 50 جنيهًا حال عدم تحديث المواطن بيانات بطاقته مثل المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعد مدة 3 شهور من وقوع التغير.

ـ غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج الشخص بطاقة بدل فاقد بعد 15 يومًا من تحرير محضر فقدها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).

ـ صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

ـ صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

ـ صورة من مستند إثبات المهنة.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

ـ يقوم الراغب في تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

ـ اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المدنية، والتي تحتوي على خدمات الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.

ـ اختيار خدمات الأحوال المدنية من يمين الصفحة، واختيار بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

ـ حال كان المستخدم ليس لديه حساب على بوابة مصر الرقمية، يقوم بإنشاء حساب جديد، أما إذا كان لديه حساب يدخل مباشرة على الصفحة الخاصة بتقديم طلب تجديد البطاقة لملء البيانات المطلوبة، ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب تجديد البطاقة.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

ـ الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ـ الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

ـ الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

ـ الاستخراج من المولات.

ـ السيارات المتنقلة.

ـ الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

ـ الاستخراج من السيارات النموذجية.

ـ الاتصال بالخطوط الساخنة.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

ـ فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

ـ فئة VIP إكسبريس تسلم خلال ساعتين، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

ـ فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

ـ عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

ـ عادية بـ 50 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

استمارة بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل تجديد بطاقة الرقم القومي مكاتب السجل المدني

