قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
رئيس الوزراء يتفقد سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بمعرض النقل الذكي
وفاة زوجة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أحمد الطلحي: الصلاة على النبي أعظم قربة إلى الله وهي باب السعادة دنيا وآخرة
قافلة "زاد العزة" الـ 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزير المالية: الدولة تطرح فرصا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة
كامل الوزير يستعرض أحدث وسائل النقل البري والبحري والسككي المصنعة في مصر
ركلات الترجيح والعامل النفسي.. تفاصيل خطة مدربا الأهلي والزمالك بنهائي السوبر المصري
وزير خارجية إيران: لا إمكانية لإجراء محادثات مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة
للتصويت بالانتخابات.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم
روسيا: علاقاتنا مع الولايات المتحدة يشوبها عوامل مزعجة.. وإصلاحها يتطلب وقتا طويلًا
السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم : تهجير أكثر من 12 مليون شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للتصويت بالانتخابات.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم

استخراج بطاقة الرقم القومي
استخراج بطاقة الرقم القومي
محمد غالي

يبحث آلاف المواطنين يوميا عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي وسعر الخدمة المستعجلة في نفس اليوم 2025، خاصة لمن يحتاجون البطاقة لاستخدامها في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، أو للتصويت بالانتخابات أو لتجنب الغرامات المقررة عند التأخير في التجديد أو التحديث.

 وفي هذا التقرير يرصد  صدى البلد  خطوات استخراج البطاقة إلكترونيا ومن خلال السجل المدني، إضافة إلى الأسعار والفئات المتاحة وفقا لمدة الاستلام.

بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا عبر بوابة الحكومة المصرية أو من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي، وذلك لتوفير الوقت وتسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة مكاتب السجل المدني.

عبر بوابة الحكومة المصرية

1. الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.
2. اختيار خدمة  الرقم القومي .
3. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، الرقم القومي، الوظيفة، والعنوان.
4. اختيار نوع الاستمارة وطريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.
5. الضغط على زر  تأكيد  لإرسال الطلب.

عبر موقع وزارة الداخلية

1. الدخول إلى الموقع الرسمي:(https://cso.moi.gov.eg).
2. الضغط على خيار  الرقم القومي .
3. تعبئة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.
4. اختيار نوع الاستمارة المناسبة والتأكيد على الطلب إلكترونيا.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

تستعرض وزارة الداخلية الشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقة الرقم القومي سواء عند استخراجها لأول مرة أو عند التجديد، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاما.
أن يكون مسجلا في قاعدة بيانات الأحوال المدنية ولديه شهادة ميلاد مصرية.
تقديم المستندات الرسمية لإثبات البيانات المدخلة.
في بعض الحالات الخاصة يشترط حضور أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

استمارة الرقم القومي (عادية أو مستعجلة أو مميزة) تشترى من أقرب مكتب سجل مدني.
شهادة الميلاد في حالة استخراج البطاقة لأول مرة.
مستند إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو مياه أو غاز حديث.
صورة من البطاقة القديمة في حالة التجديد.
مستند رسمي عند تغيير البيانات مثل عقد الزواج أو شهادة تعديل المهنة أو محل الإقامة.

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي حسب الفئة

وفرت مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين أكثر من فئة لاستخراج بطاقة الرقم القومي تختلف في السعر ومدة الاستلام، وهي كالآتي:

الفئة العادية: 50 جنيها – الاستلام خلال 15 يوما.
الفئة العاجلة: 125 جنيها – الاستلام خلال 3 أيام.
الفئة الخاصة: 175 جنيها – الاستلام خلال 24 ساعة.
فئة VIP إكسبريس: 515 جنيها – تسلم خلال 30 دقيقة.
الفئة الفورية من السيارة النموذجية: 800 جنيه – تسلم فوريا من موقع السيارة.

بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات وتقديم حلول ميسرة، تم إتاحة خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، خصوصا لكبار السن وذوي الهمم.

سعر الخدمة: 615 جنيها.
آلية التنفيذ: يتم الاتصال بالخط الساخن لتحديد موعد مسبق، ثم ترسل سيارة مجهزة إلى عنوان المواطن لإنهاء الإجراءات وتصوير المتقدم داخل المنزل.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع المحافظات.
ماكينات السجل المدني الذكية المتوفرة في بعض المولات الكبرى.
مراكز  أحوال إكسبريس  المخصصة للخدمات الفورية.
السيارات المتنقلة والنموذجية التابعة لوزارة الداخلية.
البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية للحصول على الخدمات الرقمية.
الخطوط الساخنة (15340 – 16582 – 15341) لتلقي الطلبات والاستفسارات وتقديم الخدمات الصوتية.

غرامات التأخير في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي

حددت وزارة الداخلية غرامات مالية لمن يتخلف عن إصدار أو تجديد بطاقة الرقم القومي في المواعيد القانونية:

100 جنيه: في حالة التأخير عن استخراج البطاقة بعد بلوغ 16 عاما.
50 جنيها: تأخير استخراج بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.
50 جنيها: عدم تحديث البطاقة بعد تغيير البيانات الشخصية.
100 جنيه: عدم تحديث المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية بعد مرور 3 أشهر على التغيير.
100 جنيه: استخدام بطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية.

جدول أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة 2025

نوع الخدمة مدة الاستلام   السعر
     
فوري من السيارة النموذجية  فورا   800 جنيه 
VIP إكسبريس    خلال 30 دقيقة  515 جنيه 
فئة خاصة   خلال 24 ساعة   175 جنيه 
فئة عاجلة  خلال 3 أيام    125 جنيه 
فئة عادية  خلال 15 يوما   50 جنيه  
استخراج من المنزل  حسب الموعد المحدد  615 جنيه

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير خدمات الأحوال المدنية وتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت ممكن، سواء من خلال المكاتب أو الخدمات الإلكترونية أو السيارات المتنقلة، مع توفير فئات متعددة تناسب احتياجات المواطنين المختلفة. 
ولتجنب الغرامات، ينصح بتحديث البيانات الشخصية بشكل دوري وعدم التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية.

استخراج بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومي الرقم القومي كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي كيفية استخراج بطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

حملة أمنية على مناطق القاهرة الجديدة

لا تهاون مع الخارجين عن القانون.. شاهد أكبر حملة أمنية على مناطق القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

عالم بالأوقاف يحذر: غرق الأهل والأبناء في السوشيال ميديا يعطل التربية الإيمانية

صلاة المرأة

أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية

كولدير مياة

هل يجوز عمل وصلة مياه لمحتاج واعتبرها من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد