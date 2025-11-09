للتصويت بالانتخابات.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم

يبحث آلاف المواطنين يوميا عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي وسعر الخدمة المستعجلة في نفس اليوم 2025، خاصة لمن يحتاجون البطاقة لاستخدامها في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، أو للتصويت بالانتخابات أو لتجنب الغرامات المقررة عند التأخير في التجديد أو التحديث.

وفي هذا التقرير يرصد صدى البلد خطوات استخراج البطاقة إلكترونيا ومن خلال السجل المدني، إضافة إلى الأسعار والفئات المتاحة وفقا لمدة الاستلام.

بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا عبر بوابة الحكومة المصرية أو من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي، وذلك لتوفير الوقت وتسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة مكاتب السجل المدني.

عبر بوابة الحكومة المصرية

1. الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.

2. اختيار خدمة الرقم القومي .

3. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، الرقم القومي، الوظيفة، والعنوان.

4. اختيار نوع الاستمارة وطريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

5. الضغط على زر تأكيد لإرسال الطلب.

عبر موقع وزارة الداخلية

1. الدخول إلى الموقع الرسمي:(https://cso.moi.gov.eg).

2. الضغط على خيار الرقم القومي .

3. تعبئة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

4. اختيار نوع الاستمارة المناسبة والتأكيد على الطلب إلكترونيا.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

تستعرض وزارة الداخلية الشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقة الرقم القومي سواء عند استخراجها لأول مرة أو عند التجديد، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاما.

أن يكون مسجلا في قاعدة بيانات الأحوال المدنية ولديه شهادة ميلاد مصرية.

تقديم المستندات الرسمية لإثبات البيانات المدخلة.

في بعض الحالات الخاصة يشترط حضور أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

استمارة الرقم القومي (عادية أو مستعجلة أو مميزة) تشترى من أقرب مكتب سجل مدني.

شهادة الميلاد في حالة استخراج البطاقة لأول مرة.

مستند إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو مياه أو غاز حديث.

صورة من البطاقة القديمة في حالة التجديد.

مستند رسمي عند تغيير البيانات مثل عقد الزواج أو شهادة تعديل المهنة أو محل الإقامة.

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي حسب الفئة

وفرت مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين أكثر من فئة لاستخراج بطاقة الرقم القومي تختلف في السعر ومدة الاستلام، وهي كالآتي:

الفئة العادية: 50 جنيها – الاستلام خلال 15 يوما.

الفئة العاجلة: 125 جنيها – الاستلام خلال 3 أيام.

الفئة الخاصة: 175 جنيها – الاستلام خلال 24 ساعة.

فئة VIP إكسبريس: 515 جنيها – تسلم خلال 30 دقيقة.

الفئة الفورية من السيارة النموذجية: 800 جنيه – تسلم فوريا من موقع السيارة.

بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات وتقديم حلول ميسرة، تم إتاحة خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، خصوصا لكبار السن وذوي الهمم.

سعر الخدمة: 615 جنيها.

آلية التنفيذ: يتم الاتصال بالخط الساخن لتحديد موعد مسبق، ثم ترسل سيارة مجهزة إلى عنوان المواطن لإنهاء الإجراءات وتصوير المتقدم داخل المنزل.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع المحافظات.

ماكينات السجل المدني الذكية المتوفرة في بعض المولات الكبرى.

مراكز أحوال إكسبريس المخصصة للخدمات الفورية.

السيارات المتنقلة والنموذجية التابعة لوزارة الداخلية.

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية للحصول على الخدمات الرقمية.

الخطوط الساخنة (15340 – 16582 – 15341) لتلقي الطلبات والاستفسارات وتقديم الخدمات الصوتية.

غرامات التأخير في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي

حددت وزارة الداخلية غرامات مالية لمن يتخلف عن إصدار أو تجديد بطاقة الرقم القومي في المواعيد القانونية:

100 جنيه: في حالة التأخير عن استخراج البطاقة بعد بلوغ 16 عاما.

50 جنيها: تأخير استخراج بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.

50 جنيها: عدم تحديث البطاقة بعد تغيير البيانات الشخصية.

100 جنيه: عدم تحديث المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية بعد مرور 3 أشهر على التغيير.

100 جنيه: استخدام بطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية.

جدول أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة 2025

نوع الخدمة مدة الاستلام السعر



فوري من السيارة النموذجية فورا 800 جنيه

VIP إكسبريس خلال 30 دقيقة 515 جنيه

فئة خاصة خلال 24 ساعة 175 جنيه

فئة عاجلة خلال 3 أيام 125 جنيه

فئة عادية خلال 15 يوما 50 جنيه

استخراج من المنزل حسب الموعد المحدد 615 جنيه

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير خدمات الأحوال المدنية وتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت ممكن، سواء من خلال المكاتب أو الخدمات الإلكترونية أو السيارات المتنقلة، مع توفير فئات متعددة تناسب احتياجات المواطنين المختلفة.

ولتجنب الغرامات، ينصح بتحديث البيانات الشخصية بشكل دوري وعدم التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية.