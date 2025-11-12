قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من بيتك

بطاقة الرقم القومي 2025
بطاقة الرقم القومي 2025
عبد العزيز جمال

في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول نحو الرقمنة الشاملة، يبحث الكثيرون عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها وتجديدها سواء عبر الإنترنت أو من خلال مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع المحافظات.

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني، وذلك تسهيلًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين في المحافظات البعيدة. 

ويمكن من خلال المنصة الإلكترونية اختيار الخدمة المطلوبة سواء إصدار جديد، أو بدل فاقد، أو بدل تالف، أو تجديد بطاقة الرقم القومي.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

حددت وزارة الداخلية عددًا من الشروط الأساسية لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2025، وجاءت كالتالي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.
  • أن يكون المواطن مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

ويتعين على المواطن عند التقديم التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات المطلوبة لتجنب رفض الطلب أو تأخير عملية الإصدار.

غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي

كشفت لائحة السجل المدني عن مجموعة من الغرامات المالية المقررة في حال التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي أو تحديث البيانات الأساسية، وجاءت كما يلي:

  • غرامة 100 جنيه عند التأخير في استخراج البطاقة بعد بلوغ 15 سنة.
  • غرامة 100 جنيه عند استخدام بطاقة رقم قومي منتهية أمام جهة رسمية.
  • غرامة 50 جنيهًا في حال عدم تجديد البطاقة رغم تغيير البيانات.
  • غرامة 50 جنيهًا عند عدم تحديث البيانات الأساسية مثل المهنة أو الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة خلال 3 أشهر من التغيير.
  • غرامة 50 جنيهًا في حالة التأخر عن استخراج بدل فاقد بعد مرور 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

حددت الوزارة الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي سواء لأول مرة أو في حالات التجديد، وجاءت كالآتي:

  • صورة من البطاقة القديمة في حالة التجديد.
  • صورة من شهادة الميلاد في حالة الاستخراج لأول مرة.
  • مستند رسمي لإثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو عقد إيجار موثق.
  • مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

يمكن للمواطن تجديد بطاقته بسهولة عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.
  2. اختيار قسم الخدمات المدنية من الصفحة الرئيسية.
  3. الضغط على خيار خدمات الأحوال المدنية ثم اختيار خدمة بدل تالف أو تجديد البطاقة.
  4. تسجيل الدخول بحساب المستخدم أو إنشاء حساب جديد.
  5. تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، ثم الضغط على "تسجيل الطلب".
  6. تحديد وسيلة استلام البطاقة سواء بالتسليم في المنزل أو من مكتب السجل المدني.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

تتعدد طرق وأماكن استخراج البطاقة لتناسب جميع الفئات، وتشمل:

  • مكاتب السجل المدني المنتشرة في المحافظات.
  • المراكز النموذجية وماكينات السجل الذكية.
  • البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
  • السيارات النموذجية وأحوال إكسبريس.
  • المولات الكبرى.
  • السيارات المتنقلة والخطوط الساخنة المخصصة لذلك.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

أعلنت وزارة الداخلية عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وفق فئات مختلفة تتناسب مع احتياجات المواطنين وسرعة استخراج البطاقة، وجاءت الأسعار كالآتي:

نوع الاستمارةالسعر بالجنيه المصريمدة الاستلام
الفئة الفورية من السيارة النموذجية800 جنيهفورًا
فئة VIP إكسبريس515 جنيهًاخلال ساعتين
الفئة الخاصة175 جنيهًاخلال 24 ساعة
الفئة العاجلة125 جنيهًاخلال 3 أيام
الفئة العادية50 جنيهًاخلال 15 يومًا

وأكدت الوزارة أن جميع الفئات متاحة في مكاتب السجل المدني والمراكز النموذجية، مع إمكانية الدفع إلكترونيًا عبر بطاقات ميزة أو فيزا أو ماستر كارد.

