هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح

حصد فيديو حصرى أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 4 أيام فقط من عرض اللقاء الحصري بين بروفسير مجدي يعقوب والنجم محمد صلاح.

يأتي هذا الإنجاز بعد تحقيق اللقاء تفاعلاً هائلاً على شاشة التلفزيون، حيث حصد ملايين المشاهدات عبر البث التلفزيوني.

هذا اللقاء يعد هدية ڤودافون مصر للأجيال القادمة.

اللقاء يُعد حدثًا تاريخيًا جمع بين أحد أبرز جراحي القلب في العالم وأيقونة كرة القدم المصرية والعالمية.

محمد صلاح أكد خلال الحوار أنه سيظل فخورًا بلقاء الدكتور مجدي يعقوب، مشيرًا إلى أن والده كان الشخص الوحيد الذي آمن به منذ البداية، وأنه مدين له بما وصل إليه.

الحوار قدّم رسالة إنسانية مُلهمة تبرز قيم الإصرار، التواضع، والإيمان بالنفس، مع التأكيد على أهمية المرونة في مواجهة التحديات.

اللقاء يعكس التزام ڤودافون مصر بدورها المجتمعي وبدعم المبادرات التي تحتفي برموز الإلهام وتُرسّخ قيم التمكين والتواصل بين الأجيال.

النموذج الذي جمعه اللقاء بين التكنولوجيا والإنسانية يهدف إلى إلهام المجتمع ودفع الأجيال القادمة نحو مستقبل أكثر إبداعًا واستدامة.