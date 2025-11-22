مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي

أحبطت قوات الحكومة اليمنية، اليوم السبت، هجوم شنّته ميليشيات الحوثي، على مواقع عسكرية شرق محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية نقلا عن مصادر عسكرية أن وحدات من القوات الحكومية "أحبطت هجومًا لميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية في قطاع جواس، عقب محاولة المليشيات التقدم باتجاه خطوط التماس في المنطقة".

و قُتل وأصيب عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي كانت زرعته سابقًا في طقم تابع لها أثناء فراره من المعركة، في مشهد يعكس ارتباك عناصر المليشيا واستخدامها العشوائي للألغام، وفق المصادر.

و خاضت وحدات الجيش مواجهات عنيفة تمكنت خلالها من كسر الهجوم ودحر عناصر المليشيات وإجبارهم على التراجع والفرار، بعد أن تكبّدوا خسائر كبيرة في العتاد، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

و استهدف الطيران المسيّر للقوات المسلحة أطقمًا تابعة للمليشيا كانت تحاول الفرار من مواقع المواجهات، ما أسفر عن تدمير عدد منها وتعزيز حجم الخسائر التي تلقتها المليشيات خلال الهجوم الفاشل.