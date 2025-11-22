قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الإمارات تطلق مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا

محمود عبدالقادر

أعلن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، عن إطلاق مبادرة إماراتية جديدة بقيمة مليار دولار لدعم وتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في القارة الإفريقية، وذلك خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وأكد  ولي عهد أبوظبي، في كلمته أمام قادة مجموعة العشرين، تقدير دولة الإمارات لدعوة جنوب إفريقيا للمشاركة في أعمال القمة، مشيداً باستضافتها للدورة الحالية للمرة الأولى في القارة، وما يعكسه ذلك من روح الشراكة العالمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول.

وأوضح أن الإمارات تعمل بشكل متواصل مع شركائها الدوليين لتقوية أسس التعاون الاقتصادي ودعم نظام تجاري عالمي أكثر توازناً وشفافية، بما يفتح المجال أمام الدول النامية للمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. وشدد على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والصحة والزراعة، مع التركيز على بناء القدرات وتمكين المجتمعات.

وقال: يسعدني اليوم الإعلان عن إطلاق مبادرة الإمارات للذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، التي رُصد لها مليار دولار لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في الدول الإفريقية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين الخدمات الحكومية وزيادة الإنتاجية وجودة الحياة".

واختتم بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل مع شركائها في مجموعة العشرين لدعم مسيرة التنمية والازدهار حول العالم.

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مبادرة إماراتية جديدة تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي القارة الإفريقية الإمارات

