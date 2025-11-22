مصرع عامل نتيجة سقوطه من القطار بإيتاي البارود بالبحيرة

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم السبت، جراء سقوطه من القطار، بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع شخص من القطار أثناء استقلاله، بالقرب من منطقة أبو شادي بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة عبد ربه حمدي عبد ربه سيد، 36 عامًا، عامل، مقيم قرية قلندول التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.