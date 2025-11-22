قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
أخبار البلد

البيئة تستكمل البرامج التوعوية استعدادًا لمؤتمر برشلونة Cop24

تنفيذ ندوات بأحد مدارس مركز طنطا حول المحميات الطبيعية
حنان توفيق

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن وزارة البيئة تواصل تنفيذ جهودها المكثفة لنشر الوعي البيئي ومواجهة مخاطر التلوث البلاستيكي بمحافظات الجمهورية،  مشيرة إلى أن حماية البحر المتوسط تأتي ضمن أولويات الدولة المصرية وتنفيذًا لتوصيات مؤتمر الأطراف COP24 لاتفاقية برشلونة، حيث شهدت محافظات الإسكندرية ووسط الدلتا  تنفيذ سلسلة واسعة من الندوات التثقيفية التي نظمتها إدارات الإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع عدد من الجهات التعليمية والشبابية، وذلك بهدف نشر الوعي البيئي حول مؤتمر الأطراف COP24 لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية في البحر المتوسط، وتسليط الضوء على أضرار البلاستيك أحادي الاستخدام وتأثيراته السلبية على البيئة والصحة العامة.

واوضحت الدكتورة منال عوض بأنه يتم العمل من خلال شراكات فعالة مع وزارات التعليم والشباب والرياضة والجهات المحلية لنشر الوعي البيئي في المدارس ومراكز الشباب، لافتة ان بناء ثقافة بيئية سليمة يبدأ من المواطنين والشباب القادرين على قيادة مستقبل أكثر استدامة.مؤكدة إن الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية صحة المجتمع والحفاظ على مواردنا الطبيعية.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية انطلاق عدد من الفعاليات التوعوية بعدد من المؤسسات التعليمية، حيث تم تنفيذ  ندوات توعوية بعدد من المعاهد الأزهرية والمدارس ، تحت عنوان "مؤتمر الأطراف COP24 وأثر التلوث البلاستيكي على الحياة البحرية"، بالتعاون مع المتحف القومي بالإسكندرية.

وفى سياق متصل قامت إدارة الإعلام والتوعية البيئية بفرع وسط الدلتا بطنطا بتنفيذ عدد من الندوات التوعوية  استهدفت مختلف المراحل التعليمية والشبابية ، ففى محافظة كفر الشيخ ، تم تنفيذ ندوات بعدد من مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تناولت أضرار استخدام البلاستيك وفعاليات مؤتمر COP24، بمشاركة 50 شابًا.  وندوة أخرى بأحد المدارس الابتدائية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بمشاركة 25 طالبًا من المرحلة الابتدائية.

كما شهدت محافظة الغربية تنفيذ ندوات بأحد مدارس مركز طنطا حول المحميات الطبيعية وفعاليات مؤتمر COP24، بحضور 80 طالبًا من المرحلة الثانوية ، وندوة مماثلة بمدرسة بكفر الزيات، واستهدفت 60 طالبًا من المرحلة الإعدادية، كما تم بمحافظة المنوفية تنفيذ ثلاث ندوات تناولت أضرار البلاستيك على الصحة والبيئة وفعاليات COP24، وذلك بعدد من مدارس قوسنا ، بمشاركة طالبًا من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومدرسة عبد الم، و40 طالبًا من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث حرص  المحاضرون خلال جميع الفعاليات على توصيل عدد من الرسائل الهامة تضمنت خطورة البلاستيك أحادي الاستخدام على الحياة البحرية والبيئة وصحة الإنسان، ودور مؤتمر الأطراف COP24 في دعم الاتفاقيات الدولية لحماية البحر المتوسط ، وأهمية دور الطلاب والشباب في تبني سلوكيات صديقة للبيئة ودعم جهود الدولة في مواجهة التلوث.

هذا وتواصل وزارة البيئة جهودها التوعوية لتأكيد التزام الدولة بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة، وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة، والتأكيد على ان دور الطلاب والشباب لا يقل أهمية عن الجهود الحكومية في مواجهة التلوث وحماية الموارد البحرية.

إستكمال البرامج والأنشطة التوعوية مؤتمر الأطراف COP24 بمحافظات وسط الدلتا والإسكندرية

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

