الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل

عمرو دياب
عمرو دياب
قسم الفن

تداولت مؤخرا أنباء عن استعداد النجم عمرو دياب لبطولة مسلسل جديد يروي قصة حياته، يكتبه إبراهيم عيسى، ويخرجه طارق العريان، ويعرض على إحدى المنصات الشهيرة.

مصدر مقرب من عمرو دياب نفى لـ صدى البلد اتخاذه قرارا نهائيا بالمشاركة في العمل ممثلا، مؤكدا أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن بخصوص قيامه بالتمثيل في المسلسل، وأنه في الأغلب لن يمثل فيه.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقال فيها إن عمرو دياب سيشارك في التمثيل بعمل فني، قبل أن يعود ويتراجع قبل التصوير، رغم أنه قام بالتمثيل بالفعل في عدة أعمال فنية من قبل، من أبرزها فيلم "العفاريت" أمام مديحة كامل، في عام 1990، وفيلم "ضحك ولعب وجد وحب" أمام يسرا وعمر الشريف في عام 1993، ثم ابتعد عن التمثيل تماما من يومها وحتى الآن، متربعا على عرش الغناء بلا منازع.

أعلن الكاتب الكبير إبراهيم عيسى الانتهاء من أحدث أعماله الروائية التي تحمل عنوان "عمرو.. حيث هناك وحده"، والتي يقدم فيها للمرة الأولى قصة حياة النجم العربي الكبير عمرو دياب في عمل أدبي شامل يجمع بين السرد الروائي والبعد التاريخي والاجتماعي والفني.

وقال إبراهيم عيسى إن الرواية تمثل مشروعًا استثنائيًا بدأ بتسجيل أكثر من 16 ساعة من الحوارات مع الفنان عمرو دياب، تحدث فيها عن نشأته ومسيرته وحياته الفنية بكل صراحة وعمق. وأضاف: "عمرو دياب نجم أسطوري ومسيرة مدهشة تستحق أن نغوص في تفاصيلها وأن نفهم مسارها وكيف وصل إلى هذه المكانة الاستثنائية. لقد تحمّست لكتابة الرواية بسبب الثراء الهائل لتجربته ونجاحه وتأثيره."

وكشف عيسى أن المشروع بدأ بفكرة مسلسل تلفزيوني، لكن عمرو دياب اقترح أن تكون البداية برواية أدبية تمثل الأساس الفني للعمل، مؤكدًا أن هذا الاقتراح عكس تقدير الهضبة لقيمة النص الأدبي وقدرته على تقديم رؤيته بعمق مختلف.

وأشار عيسى إلى أن هذا العمل يُعد أول رواية عربية أدبية في التاريخ توثق حياة فنان، موضحًا أن كل ما كُتب سابقًا عن الفنانين اقترب من المذكرات أو الكتابات الصحفية، بينما يقدم هذا المشروع طرحًا روائيًا كاملًا بشخصياته وأحداثه وتاريخه.

وتتناول الرواية تاريخ مصر عبر رحلة عمرو دياب؛ من نشأته في بورسعيد خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مرورًا بمرحلة التهجير بعد حرب 67، ثم شبابه في عصري السادات ومبارك، وفترة غنائه في شارع الهرم في الثمانينات، وصولًا إلى حقبتي التسعينات والألفية، وانتهاءً بما وصل إليه اليوم كأيقونة عربية عالمية.

وأوضح الكاتب الكبير أن الرواية تخوض أيضًا في التطور الموسيقي الذي أحدثه عمرو دياب في المشهد المصري والعربي، وهو ما تطلّب أدوات بحثية وفنية دقيقة للوصول إلى فهم حقيقي لجذور هذا التطور وأبعاده.

وأضاف عيسى: "هذه رواية عن فنان غير عادي، وقصة صعود استثنائية مليئة بالأحداث والشخصيات والمفارقات، أقرب إلى رواية تاريخية عن بطل يعرفه الناس ويتابعونه ويحبونه."
كما كشف أن التسجيلات مع الهضبة تضمنت حديثًا شجاعًا وصريحًا كشف فيه الفنان الكبير الكثير من التفاصيل الإنسانية والفكرية التي تُظهر عمق شخصيته وتفسر أسرار نجاحه المستمر.

ويأتي هذا العمل ليقدّم قراءة أدبية جديدة ومختلفة في مسيرة أحد أهم نجوم الموسيقى العربية، ورؤية فنية واجتماعية لتاريخ مصر عبر رحلة "الهضبة" الممتدة لأكثر من أربعة عقود.

عمرو دياب إبراهيم عيسى الهضبة

