إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026

أعلنت الفنانة إيمان يوسف انضمامها رسميًا لأسرة مسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من بطولة ماجد المصري، أحمد عيد، نرمين الفقي، ومن إخراج محمود كامل وإنتاج شركة فنون مصر.

وأكدت إيمان أن دورها في العمل الجديد يأتي مختلفًا تمامًا عن تجربتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، مشيرة إلى أن طبيعة "أولاد الراعي" تعتمد على الملحمة الدرامية التي تتميز بها أعمال شركة فنون مصر، كما أوضحت أن المسلسل مكوّن من 30 حلقة وليس 15 حلقة كما تردّد مؤخرًا.

وأضافت أنها على وشك الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، استعدادًا للتفرغ الكامل لمسلسلها الرمضاني الجديد.

ويعد "أولاد الراعي" أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، نظراً لضمّه مجموعة من الأسماء البارزة وتقديمه حبكة درامية ضخمة.