بموت في أمك.. وصلة غزل بين الفنانة إسراء عبدالفتاح وحمدي الميرغني

شارك الفنان حمدي الميرغني صورة جديدة من أحدث ظهور له مع زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها سويًا في سيارتهم، وهما يمسكان يد بعض في لحظة عفوية عكست مدى الانسجام والحب بينهما.

وعلقت إسراء على الصورة قائلة: “بموت في أمك”.

أحدث أعمال حمدي الميرغني

يشارك الميرغني في بطولة مسرحية “بني آدم” إلى جانب النجم أحمد حلمي، والتي تُعرض ضمن موسم الرياض.

كما ظهر الميرغني ضمن أبطال مسلسل “للأذكياء فقط” الذي عرض خلال موسم رمضان 2025 عبر منصة “شاهد”.

المسلسل يضم عددًا من النجوم أبرزهم: رنا رئيس، كريم عفيفي، دعاء حكم، ريم سامي وآخرون.