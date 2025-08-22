قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
تصفية 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية
محافظ كفر الشيخ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة
مجـ زرة جديدة في غزة.. الاحتلال يستهدف النازحين ويخلف عشرات الشهداء
تحذير من انستاباي لعملائه بهذا التوقيت
سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب حي الزيتون
استئصال ورم 40 كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
رئيس الوزراء يشارك في جلسة تعزيز قدرة الدول الأفريقية على إدارة الديون بمؤتمر التيكاد
مدبولي لنظيره الياباني: نتطلع لتوسيع التعاون بين البلدين ليشمل الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ومنطقة صناعية يابانية
نيجيريا.. ترحيل 102 أجنبيًا أدينوا في قضايا نصب إلكتروني
في عيد ميلادها… صور تكشف عن أناقة زوجة حمدي الميرغني

هاجر هانئ

حرصت الفنانة اسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جمعتها بمجموعة من الأصدقاء خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

إطلالات زوجة حمدي الميرغني 
 

تعتبر زوجة حمدي الميزغني من أكثر المشاهير اللاتي تجذب الأنظار حول أناقتها وذوقها الراقي في أختيار الإطلالات والأزياء المتنوعة التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك وفساتين السهرة أيضا.

تحرص زوجة حمدي الميرغني على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، لم تبالغ زوجة حمدي الميرغني في استخدام صيحات المكياج ولكنها تعتمد على ما يناسبها و يبرز جمالها، وتظهر بتسريحات شعر بسيطة وغير مبالغ فيها.

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

