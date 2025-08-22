في عيد ميلادها… صور تكشف عن أناقة زوجة حمدي الميرغني

حرصت الفنانة اسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جمعتها بمجموعة من الأصدقاء خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

إطلالات زوجة حمدي الميرغني



تعتبر زوجة حمدي الميزغني من أكثر المشاهير اللاتي تجذب الأنظار حول أناقتها وذوقها الراقي في أختيار الإطلالات والأزياء المتنوعة التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك وفساتين السهرة أيضا.

تحرص زوجة حمدي الميرغني على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، لم تبالغ زوجة حمدي الميرغني في استخدام صيحات المكياج ولكنها تعتمد على ما يناسبها و يبرز جمالها، وتظهر بتسريحات شعر بسيطة وغير مبالغ فيها.