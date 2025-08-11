أحدث ظهور لـ إسراء عبدالفتاح وابنتها من المالديف

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح، صور جديدة تجمعها بابنتها تمارا حمدي الميرغني، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، من المالديف، حيث ظهرا الاثنين مستمتعان بالأجواء حولهما، وبالطبيعة الخلابة التي تتميز بها جزر المالديفز.

انفصال حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح

كما أكدت مصادر كثيرة أنّ حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح انفصلا منذ حوالي 5 أشهر، إلا أن إجراءات الطلاق لم تكتمل رسميًا حتى الآن، ولكن بالرغم من الانفصال، فإن كلا الطرفين لا يزالان يحتفظان بعلاقة ودية، ربما لأجل ابنتهما “تمارا”، كما أُشير إلى وجود محاولات حالية لإصلاح العلاقة من خلال مقربين منهما.

ومع انتشار تلك الأخبار لم يصدر أي تصريح رسمي من حمدي أو إسراء بشأن الانفصال، ما زاد من الغموض حول مستقبل العلاقة.