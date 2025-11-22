قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة: تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال السداد الفوري
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

توافد كثيف من المصريين بلبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد البدوي

قال مراسل القاهرة الإخبارية في لبنان أحمد سنجاب، إن المشهد الانتخابي في بيروت وفي عموم الأراضي اللبنانية شهد اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين المصريين المقيمين هناك، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني من المرحلة الثانية لتصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب.

انتخابات مجلس النواب

وأوضح سنجاب خلال رسالة له على الهواء مع الإعلامي رعد عبدالمجيد أن لجنة الاقتراع في السفارة المصرية ببيروت بدأت العمل منذ التاسعة صباحًا وسط توافد ملحوظ للناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف سنجاب أن نسبة المشاركة اليوم بدت أعلى مقارنة بيوم أمس، مرجعًا ذلك إلى أن يوم أمس كان يوم عمل رسمي في لبنان، بينما يُعد اليوم السبت أول أيام العطلة الأسبوعية، ما أتاح لعدد كبير من المصريين التوجه إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم.

المشاركة في الاستحقاق الوطني

ولفت إلى أن طوابير التصويت شهدت كثافة واضحة خلال الساعات الأولى من الصباح، تعبيرًا عن حرص الجالية على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن الإجراءات الميسّرة التي اتخذتها السفارة المصرية في لبنان أسهمت في تسهيل عملية التصويت والحد من الازدحام، سواء من خلال تنظيم مسارات الدخول والخروج، أو عبر تكامل إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفّرت قواعد بيانات جاهزة للناخبين.

إتمام عملية التصويت 

وأشار إلى أن هذه الترتيبات ساعدت على إتمام عملية التصويت في أسرع وقت ممكن، بما جعل عملية الانتخاب تسير بسلاسة ويسر طوال ساعات اليوم.

إدارة العملية الانتخابية

واختتم سنجاب بأن السفارة نجحت في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية، ما انعكس على راحة الناخبين وسرعة الأداء، مشيرًا إلى أن الإقبال مرشّح للارتفاع مع الساعات الأخيرة من يوم التصويت.

