توافد كثيف من المصريين بلبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

قال مراسل القاهرة الإخبارية في لبنان أحمد سنجاب، إن المشهد الانتخابي في بيروت وفي عموم الأراضي اللبنانية شهد اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين المصريين المقيمين هناك، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني من المرحلة الثانية لتصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب.

انتخابات مجلس النواب

وأوضح سنجاب خلال رسالة له على الهواء مع الإعلامي رعد عبدالمجيد أن لجنة الاقتراع في السفارة المصرية ببيروت بدأت العمل منذ التاسعة صباحًا وسط توافد ملحوظ للناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف سنجاب أن نسبة المشاركة اليوم بدت أعلى مقارنة بيوم أمس، مرجعًا ذلك إلى أن يوم أمس كان يوم عمل رسمي في لبنان، بينما يُعد اليوم السبت أول أيام العطلة الأسبوعية، ما أتاح لعدد كبير من المصريين التوجه إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم.

المشاركة في الاستحقاق الوطني

ولفت إلى أن طوابير التصويت شهدت كثافة واضحة خلال الساعات الأولى من الصباح، تعبيرًا عن حرص الجالية على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن الإجراءات الميسّرة التي اتخذتها السفارة المصرية في لبنان أسهمت في تسهيل عملية التصويت والحد من الازدحام، سواء من خلال تنظيم مسارات الدخول والخروج، أو عبر تكامل إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفّرت قواعد بيانات جاهزة للناخبين.

إتمام عملية التصويت

وأشار إلى أن هذه الترتيبات ساعدت على إتمام عملية التصويت في أسرع وقت ممكن، بما جعل عملية الانتخاب تسير بسلاسة ويسر طوال ساعات اليوم.

إدارة العملية الانتخابية

واختتم سنجاب بأن السفارة نجحت في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية، ما انعكس على راحة الناخبين وسرعة الأداء، مشيرًا إلى أن الإقبال مرشّح للارتفاع مع الساعات الأخيرة من يوم التصويت.