إسرائيل تواصل خروقاتها على الحدود اللبنانية وتبرر اعتداءاتها بذرائع "وهمية"

أكدت الإعلامية أمل الحناوي أنه ومع اقتراب مرور عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيّز التنفيذ، مازال لبنان يعاني من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترتكز على «ذرائع وحجج واهية» لا تستند لأي أساس.

وقالت «الحناوي»، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، عبر شاشة القاهرة الإخبارية، إن هذه الاعتداءات تأتي رغم إعلان قوة «يونيفيل» أنها لم ترصد أي أعمال بناء جديدة جنوب نهر الليطاني، خلافًا لما يزعمه جيش الاحتلال في بياناته وتصريحاته.

مبررات لاستمرار الخروقات

وأضافت أن إسرائيل تحاول عبر هذه المزاعم خلق مبررات لاستمرار خروقاتها.

وأوضحت الإعلامية أن تلك التصرفات تؤكد أن إسرائيل «لم تلتزم يومًا بأي اتفاق»، وأنها تواصل محاولاتها لفرض واقع جديد على الحدود اللبنانية، رغم الالتزامات الدولية الواضحة التي يفترض أن تضبط الوضع الحدودي بين الطرفين.