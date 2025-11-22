قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسرائيل تواصل خروقاتها على الحدود اللبنانية وتبرر اعتداءاتها بذرائع "وهمية"

محمد البدوي

أكدت الإعلامية أمل الحناوي أنه ومع اقتراب مرور عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيّز التنفيذ، مازال لبنان يعاني من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترتكز على «ذرائع وحجج واهية» لا تستند لأي أساس.

وقالت «الحناوي»، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»،  عبر شاشة القاهرة الإخبارية، إن هذه الاعتداءات تأتي رغم إعلان قوة «يونيفيل» أنها لم ترصد أي أعمال بناء جديدة جنوب نهر الليطاني، خلافًا لما يزعمه جيش الاحتلال في بياناته وتصريحاته.

مبررات لاستمرار الخروقات

وأضافت أن إسرائيل تحاول عبر هذه المزاعم خلق مبررات لاستمرار خروقاتها.

وأوضحت الإعلامية أن تلك التصرفات تؤكد أن إسرائيل «لم تلتزم يومًا بأي اتفاق»، وأنها تواصل محاولاتها لفرض واقع جديد على الحدود اللبنانية، رغم الالتزامات الدولية الواضحة التي يفترض أن تضبط الوضع الحدودي بين الطرفين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تلقي بيان مصر في الدورة 21 لمؤتمر منظمة اليونيدو بالرياض

صندوق رعاية المبتكرين

صندوق النوابغ يطلق مبادرة Protect لدعم المبتكرين وحماية الملكية الفكرية

التصنيفات الدولية

إدراج 36 جامعة مصرية جديدة.. تفاصيل تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد