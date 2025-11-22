عبدالعزيز الكفراوي يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل “وزير الغلابة” بكلمات مؤثرة

أحيا عبدالعزيز الكفراوي، نجل وزير الإسكان الأسبق الدكتور حسب الله الكفراوي، ذكرى ميلاد والده الراحل بكلمات مؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّر فيها عن حبه وافتخاره بوالده الذي رحل تاركًا إرثًا كبيرًا في قلوب المصريين.

وكتب عبدالعزيز قائلاً: “الله يرحمك يا أبويا، فخري في الدنيا والآخرة، اليوم ٢٢ نوفمبر يوافق عيد ميلادك في الجنة بإذن الله، اللهم ارزقك المغفرة والرحمة والجنة بإذن الله.”

من هو الدكتور حسب الله الكفراوي؟

ولاقت كلماته تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين حرصوا على الدعاء للوزير الراحل واستعادة ذكرياته، خاصة أن الدكتور حسب الله الكفراوي يُعد من أبرز وزراء الإسكان في تاريخ مصر، حيث لُقّب بـ “وزير الغلابة” و“أبو المدن”