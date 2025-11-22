الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي

أعلن الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني والتنمية المستدامة برئاسة فيصل خليفة الصواغ عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تطوير المحتوى الرقمي، بهدف نقل وتوطين التجربة المتقدمة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي والإعلامي داخل الكويت والوطن العربي.

تتضمن الشراكة إطلاق مبادرة لإنشاء غرف أخبار ذكية وتطوير مراسلين ومذيعين افتراضيين، إلى جانب إدارة المحتوى الرقمي وحملات التواصل الاجتماعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أخلاقيات وسلامة الاستخدام.

وأكد الصواغ أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تمكين الإعلام العربي من قيادة التحول الرقمي العالمي، قائلاً إن الذكاء الاصطناعي هو محرك صحافة الغد القائمة على الدقة والسرعة والمصداقية. وفي ختام البيان، شدد الاتحاد على أهمية التعاون ( مصر للمحتوى الإلكتروني ) كشريك استراتيجي في تنفيذ هذا المشروع، لما تمتلكه من خبرة رائدة في إدارة المنصات الإخبارية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي.