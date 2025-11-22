رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

عقد مجلس الأسرة العربية للتنمية أحد مجالس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بالتعاون مع مبادرة «يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل»، اليوم السبت، ندوة توعوية موسعة، في مكتبة مصر العامة، وذلك لتعزيز الوعي الأسري والإعلامي في مواجهة تحديات العصر الرقمي، تحت رعاية أ.د. منى الحديدي أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، وترأس الجلسة الدكتور آمال إبراهيم، رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والإعلاميين والمتخصصين في التنمية البشرية والإعلام الرقمي.

وتناولت الندوة الأثر النفسي والاجتماعي لاستخدام الشاشات على الأطفال والمراهقين، وسبل تحقيق التوازن بين الحياة الواقعية والرقمية، وأهمية دور الأسرة والإعلام في توجيه السلوك الرقمي الآمن.

وشارك في الندوة كل من: أ.د. منى الحديدي – أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، والإذاعية إيناس جوهر، من رواد الإعلام المصري، ود.نادية النشار – رئيس شبكة الشباب والرياضة، والمهندس زياد عبد التواب – خبير التحول الرقمي ونائب وزير الاتصالات الأسبق، ود. آمال إبراهيم – خبيرة التنمية البشرية والإرشاد الأسري ورئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية، والإعلامي أيمن عدلي – رئيس لجنة التدريب بنقابة الإعلاميين، ود. هبة الله السمرى – أستاذة الإعلام الرقمي بجامعة القاهرة، ود. عبد الوهاب غنيم – نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.



وتهدف المبادرة إلى ترسيخ مفهوم التواصل الإنساني الحقيقي بين أفراد الأسرة بعيدًا عن الشاشات، وتشجيع الأنشطة الواقعية التي تعيد الدفء والحميمية للعلاقات الأسرية في ظل التحول الرقمي المتسارع.

المبادرة تمس جوهر حياتنا

وقالت الدكتورة آمال إبراهيم رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية، إن الندوة التي قد تبدو عنوانها بسيطًا، لكن مضمونها يمس جوهر حياتنا: «يوم بلا شاشات».



وأضافت: «نحن لا نعيش عصر التكنولوجيا فقط نحن نعيش عصر التهيؤ النفسي للشاشة، عصر أصبحت فيه الشاشة جزءًا من طقوس البيت اليومية: تشاركنا طعامنا، تحضر جلساتنا العائلية، تتسلل إلى غرف أطفالنا، وتزاحم لحظات الهدوء التي كانت ملاذًا لقلوبنا.

استعادة التوازن النفسي داخل الأسرة

وتابعت: وهنا تأتي الحقيقة: هذا اليوم ليس دعوة لرفض التكنولوجيا، بل دعوة لاستعادة التوازن النفسي داخل الأسرة، دعونا نسأل أنفسنا بصراحة:

هل ما زلنا نرى بعضنا كما نرى شاشاتنا؟ هل ما زلنا ننصت لأبنائنا بتركيز؟

هل ما زلنا نضحك معًا أم أصبح كل فرد في غرفة افتراضية خاصة به؟ على المستوى النفسي، تشير الدراسات إلى أن الطفل الذي يقضي ساعات طويلة أمام الشاشات تتأثر لديه: قدرته على التركيز، مهاراته الاجتماعية، تطوره الانفعالي، خياله وقدرته على الإبداع.

الخطر الحقيقي هو غياب الوعي الأسري

وواصلت: إضافة إلى ضعف الروابط الأسرية وتراجع الحوار داخل البيت، أما الأسرة التي تفقد وعيها الرقمي، فهي لا تخسر وقتًا فقط، بل تخسر مساحات الأمان العاطفي التي يحتاجها الطفل والمراهق كي ينمو بشكل صحي:مساحة اللعب، مساحة الإصغاء، ومساحة القدوة..وهنا يأتي دور مجلس الأسرة العربية ليؤكد أن التحول الرقمي نفسه ليس هو الخطر، الخطر الحقيقي هو غياب الوعي الأسري بكيفية إدارة هذا التحول، نحن لا نحتاج إلى منع التكنولوجيا، بل نحتاج أن نُعلّم أبناءنا كيف يستخدمونها دون أن تُفقدهم توازنهم، وكيف يقفون أمام الشاشة أقوياء، لا أسرى لها.

«يوم بلا شاشات» ليس عبئًا



وأردفت: «يوم بلا شاشات» ليس عبئًا، وليس تجربة مستحيلة…إنه يوم نستعيد فيه أسرنا من الضجيج الإلكتروني، يوم نرى فيه ملامح أطفالنا، نسمع فيه حكاياتهم، نجرب لعبة جديدة، نخرج للمشي، نتناول وجبة معًا…أو حتى نضحك دون سبب، كما كنا نفعل قبل أن تسرقنا الإشعارات.. القضية الحقيقية ليست في وجود التكنولوجيا، بل في طريقة استخدامها داخل البيت.



وأكملت: الوعي يبدأ من الأسرة، من وضع قواعد واضحة للوقت المسموح للأطفال تحت 12 عامًا، ومن دور الرقابة الوالدية للمراهقين، ومن حوار صريح لا يخوّفهم بل يوعيهم.لأن غياب الوعي الرقمي لم يؤثر فقط على أطفالنا، بل امتد ليُضعف العلاقات الزوجية، ويخلق مسافة باردة داخل البيوت.

المصدر الأول للوعي



وألمحت إلى أن اليوم دعوة لأن نستعيد دفء العائلة، دعوة لأن تعود الأسرة هي السند، وهي المصدر الأول للوعي، وهي الدرع النفسي الذي يحمي أبناءها في عالم يتغير بسرعة، ويوم بلا شاشات، هو خطوة صغيرة لاستعادة بيت مليء بوجوه حقيقية، لا مجرد شاشات مضيئة.

ترشيد استخدام التكنولوجيا

بدورها، أكدت الدكتورة منى الحديدي، أستاذة الإعلام عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عضو المجلس الأعلى للثقافة، أن مبادرة «يوم بلا شاشات.. بلا سوشيال ميديا»، تهدف إلى ترشيد استخدام التكنولوجيا الرقمية وإعادة التوازن إلى أنماط التواصل الإنساني والاجتماعي في المجتمع المصري.

الترشيد والاعتدال في الاستخدام

وأفادت بأن الهدف من المبادرة ليس الامتناع الكامل عن استخدام الأجهزة الإلكترونية بل الترشيد والاعتدال في الاستخدام بحيث تبقى التكنولوجيا وسيلة نافعة وليست بديلاً عن التفاعل الإنساني الحقيقي، مشددة على أهمية أن يخصّص الأفراد وقتًا يوميًا للتواصل المباشر، وممارسة الهوايات، والأنشطة الثقافية أو الرياضية.

وأبانت أن المُبادرة أن المبادرة وجدت تفاعلاً واسعًا من مختلف الجهات، حيث شاركت مراكز ثقافية وجامعات إقليمية، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من الحضانات التي نظمت ورشاً فنية للأطفال لتشجيعهم على التلوين والقصص المصورة كبدائل تربوية إيجابية عن التعلق بالأجهزة الذكية.