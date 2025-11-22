الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية ٢٠١١.

ترتيب دوري الجمهورية ٢٠١١

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ترتيب دوري الجمهورية ٢٠١١ .. الاهلي في الصدارة.. والزمالك في المركز ١٢ !!!".

مواجهه سيراميكا وفاركو

وكان قد أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الأسبوع 14 من بطولة الدوري العام.

تشكيل الفريق:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - إسلام عيسى.

خط الهجوم: مروان عثمان - فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - خالد عبد الفتاح - محمد صادق - إبراهيم محمد - عمر الجزار - محمد رضا - أيمن موكا - أحمد سمير.