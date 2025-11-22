تسجيل نشاط زلزالي..جماهير اسكتلندا تحرك الأرض فرحا بهزيمة الدنمارك

لم يكن ملعب هامبدن بارك وحده هو الذي اهتزّ عندما سجّلت اسكتلندا هدفين في الوقت بدل الضائع ضد الدنمارك يوم الثلاثاء، لتحجز مقعدها في كأس العالم لأول مرة منذ عام ١٩٩٨، بل اهتزّت الأرض أيضًا.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي البريطانية (BGS)، فإنّ انفعال جماهير اسكتلندا عندما سجّل كيني ماكلين هدفًا من منتصف الملعب ليُؤمّن فوزًا ساحقًا بنتيجة ٤-٢، كان يُعادل زلزالًا صغيرًا جدًا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية بأنّ أجهزة رصد النشاط الزلزالي التابعة لها في مرصد جلاسكو للطاقة الحرارية الأرضية في دالمارنوك، على بُعد حوالي كيلومترين من هامبدن بارك، قد التقطت هدف ماكلين.

تم قياس قراءة الزلزال بين الساعة 21:48 و21:50 - عندما ارتطمت تسديدة ماكلين الجريئة بالشباك - على أنها موجة اهتزازية تتراوح بين -1 وصفر على مقياس ريختر، وأنتجت ما يعادل 200 كيلوواط، وهو ما يكفي لتشغيل ما بين 25 و40 بطارية سيارة.

كما أسفرت صافرة نهاية المباراة عن قراءة، وكذلك هدف كيران تيرني الرائع الذي منح اسكتلندا التقدم 3-2.

تُعدّ أحداث الملاعب التي تُسبب نشاطًا زلزاليًا في اسكتلندا أمرًا شائعًا. فقد سُجّلت حفلات تايلور سويفت في إدنبرة العام الماضي أيضًا على مقياس ريختر.

