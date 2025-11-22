الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو

قال مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو حسين مشيك، إن العملية الانتخابية تتواصل داخل مقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية حتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، أي الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب المشاركة، خاصة مع تزامن يوم التصويت مع عطلة نهاية الأسبوع في روسيا.

الشباب المصريين الدارسين في الجامعات

وأضاف مشيك، خلال رسالة له على الهواء مع الإعلامي رعد عبدالمجيد أن أغلبية المشاركين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى كانوا من فئة الشباب المصريين الدارسين في الجامعات والمعاهد الروسية، حيث استغلوا الإجازة الأسبوعية للتوجه إلى السفارة والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

ولفت إلى أن عددًا من الطلاب تحدثوا عن حرصهم على إيصال أصواتهم إلى البرلمان المصري الجديد، مؤكدين تطلعهم إلى أن تعكس المرحلة المقبلة احتياجات الشباب ومطالبهم.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن بعض الطلاب الذين التقاهم خلال عملية الرصد الإعلامي أوضحوا أنهم كانوا مترددين خلال الأيام الماضية بشأن المشاركة، إلا أن القرار الرئاسي الأخير الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي شكّل دافعًا رئيسيًا لحسم موقفهم وتشجيعهم على الحضور والمشاركة.

أهمية الإدلاء بالأصوات

وأشاروا إلى أن هذا القرار جعلهم أكثر ثقة بأهمية الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق البرلماني.

وأشار مشيك في ختام حديثه إلى أن التوقعات ترجّح استمرار تزايد الإقبال خلال الساعات المتبقية من عملية التصويت، خاصة في ظل الإجراءات التنظيمية السلسة داخل مقر السفارة والتسهيلات المقدمة للناخبين.