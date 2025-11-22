السفير جمال بيومي:مجموعة العشرين هم مجلس إدارة العالم

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مجموعة قمة العشرين لهم الحق في تسمية أنفسهم مجلس إدارة العالم، فهم يمتلكون 80% من الناتج القومي للعالم، و60% من التجارة الدولية.

وأضاف جمال بيومي، في مداخلة على قناة "دي ام سي"، أنه من هنا تأتي أهمية وجود مصر في هذا التجمع وهذه ليست أول مرة لأن هناك تقدير عام لمصر.

وأشار إلى أن مصر أظهرت كفاءة في العلاقات الدولية في الشهور الأخيرة والدبلوماسية المصرية الكل يشيد بها ويرى أنها كانت دائما على حق، وما من أحد اختلف من السياسة الخارجية المصرية إلا وندم واتبعها لاحقا.

وتابع: الروس اختلفوا مع جمال عبد الناصر وبعدين طبقوا نفس سياسته بالإنضمام لمنظمة التجارة العالمية ودخلوها بعدنا بـ 43 سنة، والأمريكان اعترضوا على اعتراف جمال عبد الناصر بالصين الشعبية، ثم صارت الصين الشعبية بعد 50 سنة أهم شريك تجارى للولايات المتحدة الأمريكية.

واستكمل: العرب اختلفوا مع السادات في مسيرة السادات والآن مفيش من الدول العربية التي اعترضت وسمت نفسها جبهة الصمود والتصدي، مش قادرة تحصل على عشر ما حصلت عليه مصر في مسيرة السلام.

وأكد أنه لا عاقل يتجاهل الدور المصري في السياسة الدولية، وعلينا بذل أقصى الجهد ونطور من أدائنا ورؤيتنا لرجل الأعمال.