استقالة مدوية تهز واشنطن.. النائبة مارجوري تايلور تترك الكونجرس بعد اتهام ترامب بالخيانة

في تطور سياسي مفاجئ هز الأوساط الأمريكية، أعلنت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين استقالتها من الكونغرس، منهية واحدة من أكثر العلاقات تحالفاً وإثارة للجدل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قرار غرين جاء بعد خلاف علني ومرير مع ترامب، الذي وصل به الأمر إلى وصفها بالخائنة والتعهد بدعم منافس للإطاحة بها.

غرين قالت في فيديو أعلنت فيه رحيلها إنها ترفض أن تكون مثل زوجة معنفة تأمل أن تتحسن الأمور، مؤكدة أنها ستغادر منصبها في الخامس من يناير 2026 وأوضحت أنها لا تريد لدائرتها أن تخوض سباقاً تمهيدياً قاسياً تقوده حملة من الرئيس نفسه الذي قاتلت من أجله لسنوات.

الخلاف الأخير بين الطرفين تفجر بسبب إصرار غرين على نشر الملفات المتعلقة بالمتهم الراحل جيفري إبستين، وهو ملف كان في السابق نقطة التقاء بين ترامب وقاعدته قبل أن يتحول إلى قضية شديدة الحساسية داخل الحزب الجمهوري.

ترامب اعتبر أن إثارة الملف مجرد محاولة لصرف الانتباه عن إنجازات إدارته، بينما أكدت غرين أن الدفاع عن النساء اللواتي تعرضن للانتهاك لا يجب أن يُقابل بالاتهام بالخيانة.

الرئيس الأمريكي وصف استقالة غرين بأنها خبر رائع للبلاد في مقابلة مع شبكة أي بي سي نيوز، قبل أن يكتب لاحقاً على منصة تروث سوشيال أنها تحولت ضده لأنها لم تتوقف عن الاتصال به، رغم أنه وجه لها الشكر على خدمتها للبلاد.

وفي الأشهر الأخيرة ظهرت غرين في عدد من البرامج الإخبارية الكبرى منتقدة سياسات ترامب، خاصة ما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وفرض رسوم جمركية على الواردات، قبل أن يتطور الخلاف ليصل إلى مطالبتها العلنية بنشر وثائق إبستين.

وبعد تصاعد الضغط داخل الحزب وقرب انفجار الأزمة، عاد ترامب وتراجع عن موقفه ووقع قانوناً يُلزم وزارة العدل بنشر الوثائق خلال ثلاثين يوماً.

غرين التي انتُخبت للكونغرس عام 2020 كانت محور جدل واسع بسبب تصريحات سابقة روجت فيها لنظريات مؤامرة تابعة لحركة كيو أنون، قبل أن تتراجع عنها وتعتذر.

ورغم أنها لوحت سابقاً بالترشح لمنصب حاكم جورجيا أو لمجلس الشيوخ، فإنها أكدت مؤخراً أنها لا تخطط لخوض أي سباق في الوقت الحالي.

استقالة غرين تضيف مزيداً من التعقيد داخل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل، بينما يستعد الحزب لانتخابات منتصف الولاية عام 2026 التي قد تحسم موازين القوى داخل الكونغرس