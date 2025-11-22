الكوكي: نعرف قوة كايزر شيفز وجاهزون لمواجهته

أكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصرية أهمية حصد نقاط المباراة الثلاث بكل قوة فى اولي مباريات الفريق بمجموعات الكونفيدرالية

وقال الكوكي أعرف مدى قوة فريق كايزر شيفز وجاهزون تمامًا لملاقاته.

واوضح مدير الفني المصري ان تواجد المدرب التونسي خليل بن يوسف على رأس الإدارة الفنية لكايزر شيفز سيُضفي نوعًا من الصعوبة على المباراة

وشدد الكوكي على اهمية تواجد جماهير المصري بقوة في مباراة الغد لمساندة اللاعبين ومؤازرتهم.

وقال الكوكي نهدف للوصول إلى أبعد مدى بالكونفيدرالية والبداية بالتأهل عن المجموعة للدور التالي.

ولفت الكوكي قائلا طموحاتنا كبيرة وسندافع عن حظوظنا في البطولة بكل قوة.

وشدد نبيل الكوكي على معاناة الفريق كثيرًا من الغيابات المؤثرة لعدد من نجوم الفريق.

وقال الكوكي ثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين وهم قادرين على تعويض الغيابات بكفاءة.

واختتم المدير الفني للنادى المصري انه يحترم تمامًا الكرة في جنوب أفريقيا ولديهم طابع مميز للعب.

الدولي خالد صبحي

اكد الدولى خالد صبحي مباراة الغد ستكون صعبة للغاية وتركيزنا كبير لإسعاد جماهيرنا.

واضاف صبحي درسنا فريق كايزر شيفز جيدًا والجهاز الفني أطلعنا على نقاط القوة والضعف به.

وشدد صبحي قائلا جماهير المصري تعطينا القوة والدافع دائمًا.