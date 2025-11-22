30 دقيقة.. سيطرة وهدف ملغي للنادي الأهلي أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

مرت 30 دقيقة من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقبين، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الدقائق الثلاثين الأولى سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء، وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل على رأسها فرصة ديانج في الدقيقة 24 من انطلاق التي سدد فيها الكرة عاليا فوق مرمى الفريق الجزائري من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22 ألغى الحكم هدفا للنادي الأهلي بداعي التسلل على محمد شريف.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم.