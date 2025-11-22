بعد واقعة مدرسة السلام.. برلمانية: برامج متابعة ورصد السلوكيات ضرورة لمواجهة التحــ.رش بالأطفال

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة التحرش، أصبحت شبحا يؤرق ملايين الأسر المصرية لاسيما بعد واقعة مدرسة سيدز الدولية، والتى لاقت اهتمامًا واسعًا من الرأى العام، لما تضمنته من تفاصيل مؤلمة تتعلق بهتك عرض أطفال داخل إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة.



وطالبت" رشاد" في تصريحاتها مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المدارس ضرورة الاهتمام بتوعية الأطفال ، لاسيما و أن المجتمع الحالي كثرت به نسب الإنحراف والخروج عن المألوف بصورة كبيرة .

وشددت عضو النواب على صرورة توفير برامج توعية مستمرة للطلاب والمعلمين، وإنشاء فرق متابعة داخل كل مدرسة لمراقبة السلوكيات غير اللائقة، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحمي أبنائنا من أي مخاطر جسدية أو نفسية.

تجدر الاشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور لعاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على أبنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.



وعقب تقنين الاجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



تحرك عاجل من وزارة التربية والتعليم





قرر وزير التعليم إيفاد لجنة موسّعة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وصولًا إلى القرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشؤون القانونية ووضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة (التي شهدت هذه الوقائع)، تحت الإشراف المالي والإداري، وتسلمها لإدارتها من قبل الوزارة إدارياً ومالياً بشكل كامل وإحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشؤون القانونية.